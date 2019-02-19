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19.02.2019
Военное обозрение

Чемезов: Повреждённые ракеты С-400 для Китая пришлось уничтожить

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Зенитные управляемые ракеты ЗРС С-400, поврежденные в ходе транспортировки комплекса китайскому заказчику, были уничтожены, поставка новых произойдет после изготовления новых. Об этом рассказал глава корпорации "Ростех" Сергей Чемезов, пишет РБК.

Источник изображения: Минобороны РФ

Выступая на пресс-конференции на военной выставке в Абу-Даби IDEX-2019, глава "Ростеха" пояснил, что контракт на поставку Китаю ЗРС С-400 был заключен уже давно, но при транспортировке комплекса в Китай зенитные управляемые ракеты были повреждены во время шторма и их пришлось уничтожить.

Сейчас в России изготавливаются новые ракеты, которые будут отправлены заказчику вместо поврежденных

- отметил Чемезов.

Согласно контракту Россия поставляет Китаю шесть дивизионов С-400 общей стоимостью свыше 3 млрд. долларов. О начале поставок было объявлено 18 января 2018 года, однако уже 19 января стало известно, что судно, везущее комплектующие к ЗРС, в районе пролива Ла-Манш попало в шторм, после чего часть оборудования оказалась сильно поврежденной. Было принято решение вернуть оборудование обратно в Россию.

В пресс-службе ФСВТС подтвердили повреждение части оборудования и уточнили, что "недопоставленное имущество будет направлено зарубежному заказчику позднее".

Ранее китайские СМИ сообщали, что на одном из военных полигонов были проведены две контрольные стрельбы ЗРС С-400, в ходе которых были поражены баллистические и аэродинамические цели. Стрельбы признаны успешными.

18.02.2019
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принадлежат Военное обозрение
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Страны
Китай
ОАЭ
Россия
Продукция
С-400 Триумф
Компании
Минoбороны РФ
Ростех
ФСВТС РФ
Персоны
Чемезов Сергей
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