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19.02.2019
Интерфакс-АВН

Отечественная микроэлектроника получит дополнительную поддержку - Медведев

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Дмитрий Медведев
Дмитрий Анатольевич Медведев.
Источник изображения: © Александр Астафьев/пресс-служба правительства РФ/ТАСС

Горки. 18 февраля. ИНТЕРФАКС-АВН - Правительство готовит дополнительные меры поддержки отечественной микроэлектроники, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

"Две недели назад мы договорились, что разработаем дополнительные меры поддержки, сейчас они готовятся", - сказал Д.Медведев на совещании с вице-премьерами.

Он добавил, что сейчас отрасль серьезно отстаёт и в значительной степени зависит от зарубежных поставщиков.

В свою очередь вице-премьер Юрий Борисов сообщил, что "дорожная карта" по развитию отрасли будет проработана в кратчайшие сроки. "В конце апреля мы готовим актуализированную стратегию развития этого комплекса и дополнительные меры адресной поддержки", - сказал Ю.Борисов.

Со своей стороны Д.Медведев отметил, что "обязательно нужно это сделать". "Раз пока все у нас развивается не очень успешно в этом направлении, значит, нужны какие-то особые идеи и особые меры поддержки. Потому что этот вопрос в значительной степени связан с безопасностью страны. К нему нужно так относиться, уделять ему повышенное внимание и использовать нестандартные меры поддержки", - подчеркнул Д.Медведев.

Он добавил, что микроэлектроника используется везде и является базой для самых разных приборов: от домашних до спутников.

Ю.Борисов признал, что отрасль, особенно ее гражданский сегмент, действительно находится в непростой ситуации из-за отсутствия современных крупносерийных микроэлектронных производств и дизайн-центров для их загрузки.

Вице-премьер отметил, что конечной целью должно стать превращение микроэлектроники один из основных драйверов несырьевого развития страны.

18.02.2019
Права на данный материал
принадлежат Интерфакс-АВН
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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Персоны
Борисов Юрий
Медведев Дмитрий
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13 комментариев
№1
19.02.2019 06:22
Опять всё в пожарном порядке.
Чего ждали?!
Раньше это надо было делать!
+2
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№2
19.02.2019 06:38
самая эффективная и нестандартная мера поддержки - выгнать взашей всю банду пи..болов. Вот как на гайдаровский экономический форум собираются, можно грузить в вагоны и отправлять на тимбилдинговый тренинг по уборке снега в Сибири.
+6
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№3
19.02.2019 11:01
Не упомянута главная составляющая микроэлектроники, которая на 100% является определяющей. Это мощная, развитая фундаментальная наука. Финансирование науки нужно увеличить как минимум на порядок, чтобы в обозримое время получить хоть какой-то эффект. Без астрономически огромной финансовой поддержки науки все меры поддержки микроэлектроники превратятся в пустой звук. Это легко прогнозируется и не вызывает никаких сомнений. Должна быть полностью восстановлена структура и финансовое благополучие Академии наук СССР. Времена, когда ученым и инженерам насыпали в кормушку овес навсегда ушли. Тридцать лет бюрократы спали. В итоге проспали. Теперь лично каждому интеллектуалу нужно подносить на золотом блюде красную икру, фаршированную черной. И это не фантазии, а правда жизни. Во всяком случае я именно так понимаю правильные слова про "особые", "адресные" и "нестандартные" меры поддержки. А устаревшее понятие "дорожная карта" следует забыть навсегда. Сейчас мир и технологии развиваются настолько стремительно, что любые дорожные карты устаревают быстрее, чем задумываются.
-4
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№4
19.02.2019 11:33
Главная составляющая жизнеспособной микроэлектронной промышленности (компонентов), это объёмный рынок сбыта. Достаточный хотя бы для окупаемости серийного производства, не говоря уж о разработке новых изделий по существующим технологиям и уж тем более о поисковых и перспективных исследованиях.

Учёных можно "кормить" долго и упорно,  только без внедрения полученный результат "этого кормления" уедет за рубеж. Будет так же как и с разработками СССР/РФ, мы сэкономим условному "Западу" приличные средства на исследованиях.
+7
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№5
19.02.2019 11:53
"... Правительство готовит дополнительные меры поддержки отечественной микроэлектроники, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев...
..Он добавил, что сейчас отрасль серьезно отстаёт и в значительной степени зависит от зарубежных поставщиков..."
------------------------------------------------------------------------------------------
  Кто  ему  10  лет  мешал  работать?
+2
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№6
19.02.2019 13:05
Можно выдохнуть, поддержка будет адресной и адреса уже известны :)
Когда Борисов
Цитата, q
признал, что отрасль, особенно ее гражданский сегмент, действительно находится в непростой ситуации из-за отсутствия современных крупносерийных микроэлектронных производств и дизайн-центров для их загрузки.
, то сделал он это в интересах вполне определенных известных ему лиц.
Ибо, как человек умный, и много лет занимающийся данной темой, он должен быть в курсе, что уже существующие производства незагружены и вынуждены вырывать кусок ГОЗа друг у друга, чтобы не издохнуть. И не потому, что мало "дизайн-центров", а потому, что потребителем продукции микроэлектронных производств являются предприятия радиоэлектронной промышленности, гражданский сектор которой уничтожен у нас в стране практически под ноль. А во всем остальном мире именно продажи гражданской электроники позволяют развивать и строить полупроводниковые фабрики.
Рынок только  смартфонов в России в 2017 году составил более 380 млрд. руб.
Рынок телевизоров - более 130 млрд. руб. , крупной бытовой техники - более 250 млрд. руб.
Что из этого собиралось из отечественных комплектующих? И какова их доля в стоимости?
+1
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№7
19.02.2019 13:15
Цитата, Терентий_410 сообщ. №5
Кто  ему  10  лет  мешал  работать?
Хм... Знал бы как работать, наверное работал бы...Вот 10 лет опыта набирался...;)
+2
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№8
19.02.2019 13:45
Цитата, Peter Tsk сообщ. №4
Главная составляющая жизнеспособной микроэлектронной промышленности (компонентов), это объёмный рынок сбыта

Ну, во-первых, слава богу, наконец-то наверху заметили проблему.
Ее надо решать комплексно!!!
Если все пойдет как раньше, только в интересах МО, то ничего не получится. Получится только мелкосерийное, нерентабельное производство отдельных компонентов, которые будут применимы только в узких направлениях. Это, конечно, тоже достижение, но нужно делать микросхему универсальные, возможно в каких-то случаях с некоторой избыточностью, но широкого применения. Не дискретные элементы, хотя они тоже важны, а микропроцессоры, которые могли бы применяться в разных целях с различным набором микрокоманд.

И пошире бы использовать деньги наших олигархов! Может хватит им черпать природные ресурсы, которые по конституции принадлежат народу, но и производить чего-то высокоинтеллектуальное!?
0
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№9
19.02.2019 16:30
Цитата, q
Учёных можно "кормить" долго и упорно,  только без внедрения полученный результат "этого кормления" уедет за рубеж. Будет так же как и с разработками СССР/РФ, мы сэкономим условному "Западу" приличные средства на исследованиях.

При очень хорошем, очень сытном кормлении уезжать ученые и инженеры перестанут. Наоборот - в Россию потянутся сливки мирового научного сообщества и Россия сама сэкономит огромные средства на исследованиях. Каждый гаишник должен знать ученого технаря в лицо и отдавать ему честь на дороге. А бюрократы, нефтяные и газовые магнаты, банкиры должны ездить закоулками на "Запорожцах" и иметь из одежды только резинку от трусов. Вот тогда Россия обгонит и США и Китай за несколько лет. Существует два мнения - одно мое, а другое неправильное. Поэтому нужно с радостной улыбкой на лице поспешить выполнять мои рекомендации.
-1
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№10
19.02.2019 17:01
Сдаётся мне, оборудование для новейших технологий не продадут из-за санкций (5 нм). Самим такое не создать никак. Поэтому нужно часть денег и значительную вкладывать в какие-то принципиально новые виды технологий производства электроники. Ведь вроде даже есть такие.

И соглашусь с мнение предыдущего )) Хороший учёный, разработчик должен быть кем-то вроде звезды футбола или хоккея, баскетбола - им надо платить много денег, т.к., в первую очередь, за счёт них, их изобретений, разработок буржуи делают свой бизнес, за счёт их умов и государство всячески развивается и в том числе будет больше налоговых поступлений. Ну а всякий тупой труд нужно заменять роботами, компьютерами, ИИ и в первую очередь сокращать гос. чиновников, высвобождать финансы на их содержание и переправлять на образование и науку.

Ну и нужно политическое решение по поводу радикального усиления борьбы с коррупцией - этот враг позлее любого НАТО. Нужно контролировать не только доходы, но и расходы, не должны безработные ездить на Кайенах, все должны жить по своим доходам. Для этого, полагаю, хорошо бы полностью отказаться от наличных денег и перейти на криптовалюту, контролируемую государством и привязанную к стоимости углеводородов, золота и прочих ресурсов. Криптовалюта должна быть создана так, чтобы наиболее просто и удобно было контролировать происхождение и движение каждой копейки (украсть деньги невозможно), чтобы можно было автоматически снимать все налоги, чтобы никто вообще никак не парился по поводу их уплаты - всё снимается автоматически. Ну и должен быть прогрессивный налог: минимальные доходы вообще не должны облагаться налогами, а на сверхприбыли должны быть и огромные налоги.
0
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№11
19.02.2019 17:09
Цитата, vpkman сообщ. №3
Не упомянута главная составляющая микроэлектроники, которая на 100% является определяющей. Это мощная, развитая фундаментальная наука.

бред бредячий. Фундаментальная наука вообще не имеет отношения к текущим прикладным направлениям промышленности. И примеров этому масса. Одни из самых ярких - это создание ядерной бомбы и ракетная программа. Кстати Сталин вообще считал финансирование фундаментальной науки блажью. Глобально он был неправ конечно, но логика в принципе в этой позиции есть (ну была в те времена)
0
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№12
19.02.2019 17:15
Судя по ранее опубликованным материалам речь идет ТОЛЬКО о мелко- и среднесерийном производстве. В интересах военных и космоса. Ну может там еще что-то в станкостроении и смежных областях. О гигантских фабриках, производящих миллионы номенклатуры в год можно не мечтать, так как финансово это неподъемно. Более того, даже США не могут себе позволить такую реиндустриализацию.
0
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№13
19.02.2019 17:18
Цитата, Враг сообщ. №10
оборудование для новейших технологий не продадут из-за санкций (5 нм)

а для чего такой техпроцесс? для военных это не нужно. Для космоса и подавною В промышленности тоже как бы непонятно. Такой техпроцесс нужен только для массового ширпотреба - смартфоны, часы, планшеты, пк и т.п. Но нам не грозит полная сборка этих изделий.
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