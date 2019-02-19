Отечественная микроэлектроника получит дополнительную поддержку - Медведев

Горки. 18 февраля. ИНТЕРФАКС-АВН - Правительство готовит дополнительные меры поддержки отечественной микроэлектроники, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

"Две недели назад мы договорились, что разработаем дополнительные меры поддержки, сейчас они готовятся", - сказал Д.Медведев на совещании с вице-премьерами.

Он добавил, что сейчас отрасль серьезно отстаёт и в значительной степени зависит от зарубежных поставщиков.

В свою очередь вице-премьер Юрий Борисов сообщил, что "дорожная карта" по развитию отрасли будет проработана в кратчайшие сроки. "В конце апреля мы готовим актуализированную стратегию развития этого комплекса и дополнительные меры адресной поддержки", - сказал Ю.Борисов.

Со своей стороны Д.Медведев отметил, что "обязательно нужно это сделать". "Раз пока все у нас развивается не очень успешно в этом направлении, значит, нужны какие-то особые идеи и особые меры поддержки. Потому что этот вопрос в значительной степени связан с безопасностью страны. К нему нужно так относиться, уделять ему повышенное внимание и использовать нестандартные меры поддержки", - подчеркнул Д.Медведев.

Он добавил, что микроэлектроника используется везде и является базой для самых разных приборов: от домашних до спутников.

Ю.Борисов признал, что отрасль, особенно ее гражданский сегмент, действительно находится в непростой ситуации из-за отсутствия современных крупносерийных микроэлектронных производств и дизайн-центров для их загрузки.

Вице-премьер отметил, что конечной целью должно стать превращение микроэлектроники один из основных драйверов несырьевого развития страны.