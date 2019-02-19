Отечественная микроэлектроника получит дополнительную поддержку - Медведев
Горки. 18 февраля. ИНТЕРФАКС-АВН - Правительство готовит дополнительные меры поддержки отечественной микроэлектроники, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.
"Две недели назад мы договорились, что разработаем дополнительные меры поддержки, сейчас они готовятся", - сказал Д.Медведев на совещании с вице-премьерами.
Он добавил, что сейчас отрасль серьезно отстаёт и в значительной степени зависит от зарубежных поставщиков.
В свою очередь вице-премьер Юрий Борисов сообщил, что "дорожная карта" по развитию отрасли будет проработана в кратчайшие сроки. "В конце апреля мы готовим актуализированную стратегию развития этого комплекса и дополнительные меры адресной поддержки", - сказал Ю.Борисов.
Со своей стороны Д.Медведев отметил, что "обязательно нужно это сделать". "Раз пока все у нас развивается не очень успешно в этом направлении, значит, нужны какие-то особые идеи и особые меры поддержки. Потому что этот вопрос в значительной степени связан с безопасностью страны. К нему нужно так относиться, уделять ему повышенное внимание и использовать нестандартные меры поддержки", - подчеркнул Д.Медведев.
Он добавил, что микроэлектроника используется везде и является базой для самых разных приборов: от домашних до спутников.
Ю.Борисов признал, что отрасль, особенно ее гражданский сегмент, действительно находится в непростой ситуации из-за отсутствия современных крупносерийных микроэлектронных производств и дизайн-центров для их загрузки.
Вице-премьер отметил, что конечной целью должно стать превращение микроэлектроники один из основных драйверов несырьевого развития страны.
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Чего ждали?!
Раньше это надо было делать!
Учёных можно "кормить" долго и упорно, только без внедрения полученный результат "этого кормления" уедет за рубеж. Будет так же как и с разработками СССР/РФ, мы сэкономим условному "Западу" приличные средства на исследованиях.
..Он добавил, что сейчас отрасль серьезно отстаёт и в значительной степени зависит от зарубежных поставщиков..."
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Кто ему 10 лет мешал работать?
Когда Борисов
признал, что отрасль, особенно ее гражданский сегмент, действительно находится в непростой ситуации из-за отсутствия современных крупносерийных микроэлектронных производств и дизайн-центров для их загрузки., то сделал он это в интересах вполне определенных известных ему лиц.
Ибо, как человек умный, и много лет занимающийся данной темой, он должен быть в курсе, что уже существующие производства незагружены и вынуждены вырывать кусок ГОЗа друг у друга, чтобы не издохнуть. И не потому, что мало "дизайн-центров", а потому, что потребителем продукции микроэлектронных производств являются предприятия радиоэлектронной промышленности, гражданский сектор которой уничтожен у нас в стране практически под ноль. А во всем остальном мире именно продажи гражданской электроники позволяют развивать и строить полупроводниковые фабрики.
Рынок только смартфонов в России в 2017 году составил более 380 млрд. руб.
Рынок телевизоров - более 130 млрд. руб. , крупной бытовой техники - более 250 млрд. руб.
Что из этого собиралось из отечественных комплектующих? И какова их доля в стоимости?
Кто ему 10 лет мешал работать?Хм... Знал бы как работать, наверное работал бы...Вот 10 лет опыта набирался...;)
Главная составляющая жизнеспособной микроэлектронной промышленности (компонентов), это объёмный рынок сбыта
Ну, во-первых, слава богу, наконец-то наверху заметили проблему.
Ее надо решать комплексно!!!
Если все пойдет как раньше, только в интересах МО, то ничего не получится. Получится только мелкосерийное, нерентабельное производство отдельных компонентов, которые будут применимы только в узких направлениях. Это, конечно, тоже достижение, но нужно делать микросхему универсальные, возможно в каких-то случаях с некоторой избыточностью, но широкого применения. Не дискретные элементы, хотя они тоже важны, а микропроцессоры, которые могли бы применяться в разных целях с различным набором микрокоманд.
И пошире бы использовать деньги наших олигархов! Может хватит им черпать природные ресурсы, которые по конституции принадлежат народу, но и производить чего-то высокоинтеллектуальное!?
Учёных можно "кормить" долго и упорно, только без внедрения полученный результат "этого кормления" уедет за рубеж. Будет так же как и с разработками СССР/РФ, мы сэкономим условному "Западу" приличные средства на исследованиях.
При очень хорошем, очень сытном кормлении уезжать ученые и инженеры перестанут. Наоборот - в Россию потянутся сливки мирового научного сообщества и Россия сама сэкономит огромные средства на исследованиях. Каждый гаишник должен знать ученого технаря в лицо и отдавать ему честь на дороге. А бюрократы, нефтяные и газовые магнаты, банкиры должны ездить закоулками на "Запорожцах" и иметь из одежды только резинку от трусов. Вот тогда Россия обгонит и США и Китай за несколько лет. Существует два мнения - одно мое, а другое неправильное. Поэтому нужно с радостной улыбкой на лице поспешить выполнять мои рекомендации.
И соглашусь с мнение предыдущего )) Хороший учёный, разработчик должен быть кем-то вроде звезды футбола или хоккея, баскетбола - им надо платить много денег, т.к., в первую очередь, за счёт них, их изобретений, разработок буржуи делают свой бизнес, за счёт их умов и государство всячески развивается и в том числе будет больше налоговых поступлений. Ну а всякий тупой труд нужно заменять роботами, компьютерами, ИИ и в первую очередь сокращать гос. чиновников, высвобождать финансы на их содержание и переправлять на образование и науку.
Ну и нужно политическое решение по поводу радикального усиления борьбы с коррупцией - этот враг позлее любого НАТО. Нужно контролировать не только доходы, но и расходы, не должны безработные ездить на Кайенах, все должны жить по своим доходам. Для этого, полагаю, хорошо бы полностью отказаться от наличных денег и перейти на криптовалюту, контролируемую государством и привязанную к стоимости углеводородов, золота и прочих ресурсов. Криптовалюта должна быть создана так, чтобы наиболее просто и удобно было контролировать происхождение и движение каждой копейки (украсть деньги невозможно), чтобы можно было автоматически снимать все налоги, чтобы никто вообще никак не парился по поводу их уплаты - всё снимается автоматически. Ну и должен быть прогрессивный налог: минимальные доходы вообще не должны облагаться налогами, а на сверхприбыли должны быть и огромные налоги.
Не упомянута главная составляющая микроэлектроники, которая на 100% является определяющей. Это мощная, развитая фундаментальная наука.
бред бредячий. Фундаментальная наука вообще не имеет отношения к текущим прикладным направлениям промышленности. И примеров этому масса. Одни из самых ярких - это создание ядерной бомбы и ракетная программа. Кстати Сталин вообще считал финансирование фундаментальной науки блажью. Глобально он был неправ конечно, но логика в принципе в этой позиции есть (ну была в те времена)
оборудование для новейших технологий не продадут из-за санкций (5 нм)
а для чего такой техпроцесс? для военных это не нужно. Для космоса и подавною В промышленности тоже как бы непонятно. Такой техпроцесс нужен только для массового ширпотреба - смартфоны, часы, планшеты, пк и т.п. Но нам не грозит полная сборка этих изделий.