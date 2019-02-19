"Энергомаш" реализует контракт на производство двигателей для "Ангары" в 2019 году

Москва. 18 февраля. ИНТЕРФАКС-АВН - Заказ на производство в 2019 году двигателей РД-191 для ракеты-носителя "Ангара" реализует НПО "Энергомаш", сообщил директор по производству Василий Чарыков.

"У нас законтрактованы заказы на производство РД-181 и РД-180, есть заказ на РД-191", - сказал В.Чарыков в интервью изданию НПО "Энергомаш" - газете "За Родину".

Так он ответил на вопрос о производственных планах "Энергомаша" на текущий год.

РД-191 предназначен для ракет-носителей (РН) семейства "Ангара", разработан и производится НПО "Энергомаш". В настоящее время с этим двигателем произведено два пуска РН "Ангара" легкого и тяжелого класса в 2014 году.

В настоящее время идет подготовка к запуску обновленной тяжелой ракеты "Ангара-А5", которая в декабре должна стартовать с космодрома Плесецк.

В ноябре 2018 года Центр имени Хруничева сообщал, что "Ангара-А5" для второго испытательного запуска с космодрома Плесецк будет построена к апрелю 2019 года, в настоящее время Центр имени Хруничева проводит испытания ее составных частей. Ранее источник "Интерфакса" сообщал, что "Ангара А-5" выведет на орбиту макет спутника. По его данным, во время пуска впервые предполагается испытать разгонный блок нового типа, разработкой которого занимается РКК "Энергия".

"Речь идет о новом разгонном блоке, который сейчас создается на базе модели ДМ-03", - уточнил источник.

При этом на космодроме также начались работы по дооборудованию стартового комплекса, чтобы обеспечить заправку нового разгонного блока.

Между тем другой источник в ракетно-космической отрасли подтвердил "Интерфаксу", что отдельные составные части новой тяжелой ракеты уже изготовлены. "В частности, в Центре Хруничева уже проводятся испытания составных частей носителя", - сказал он.

Ранее сообщалось, что "Красмаш" завершает создание макета базового модуля разгонного блока 14С48 для ракеты "Ангара-А5", которая сменит РН "Протон-М". При его создании были использованы наработки, полученные при создании других разгонных блока, в том числе РБ 11С861-03 для "Протона-М". У него увеличены топливные баки, изменилась пневмогидросистема.

Космический ракетный комплекс "Ангара" (КРК) предназначен для запусков экологически чистых ракет-носителей различных классов. В семейство входят лёгкие носители "Ангара-1.2", средние - "Ангара-А3", тяжёлые - "Ангара-А5" (модификация "А5М" (модернизированная), и повышенной грузоподъемности с кислородно-водородным разгонным блоком "Ангара-А5В".

Основой для создания вариантов "Ангары" служат кислородно-керосиновые универсальные ракетные модули (УРМ) производства Центра имени Хруничева, представляющие собой законченную конструкцию из баков окислителя, горючего, и двигательного отсека. Количество УРМ в составе первой ступени определяет грузоподъемность ракеты-носителя.

В 2018 году НПО "Энергомаш" поставило российским и иностранным заказчикам 18 ракетных двигателей: американская компания United Launch Alliance получила 11 двигателей РД-180. Другой американской компании - Orbital ATK - поставлено 5 двигателей РД-181.

"Кроме того, НПО "Энергомаш" полностью выполнил обязательства по поставкам ракетных двигателей РД-191 для российских ракет-носителей "Ангара", - сообщала пресс-служба "Энергомаша" в конце декабря.