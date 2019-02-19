Учебный центр инженерных войск под Волгоградом получил уникальный тренажер
ЦАМТО, 18 февраля. В Межвидовой региональный учебный центр (МРУЦ) инженерных войск ВС РФ, дислоцированный в Волгоградской области, поступил новейший тренажерный комплекс БМК-460.
Тренажерный комплекс предназначен для подготовки военнослужащих, обучающихся по специальности моторист буксирно-моторного катера, перед практическим вождением на водной преграде.
Данный тренажерный комплекс позволяет отработать порядок запуска двигателя, а также выполнение упражнений согласно нормативам.
Рубка тренажера в точности повторяет расположение приборов, узлов и агрегатов катера БМК-460, что позволяет курсанту приобрести дополнительные навыки в управлении катером.
На экранах оператора тренажера отображаются все действия обучаемого, при необходимости оператор может изменить погодные условия, такие как скорость ветра, температура окружающей среды.
Тренажер уже введен в эксплуатацию, и военнослужащие приступили к занятиям, сообщает пресс-служба Южного военного округа.
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