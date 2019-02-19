Войти
19.02.2019
ЦАМТО

Учебный центр инженерных войск под Волгоградом получил уникальный тренажер

569
0
0
Навигационный тренажер БМК-460
Навигационный тренажер буксирно-моторного катера БМК-460.
Источник изображения: http://kronshtadt.ru/

ЦАМТО, 18 февраля. В Межвидовой региональный учебный центр (МРУЦ) инженерных войск ВС РФ, дислоцированный в Волгоградской области, поступил новейший тренажерный комплекс БМК-460.

Тренажерный комплекс предназначен для подготовки военнослужащих, обучающихся по специальности моторист буксирно-моторного катера, перед практическим вождением на водной преграде.

Данный тренажерный комплекс позволяет отработать порядок запуска двигателя, а также выполнение упражнений согласно нормативам.

Рубка тренажера в точности повторяет расположение приборов, узлов и агрегатов катера БМК-460, что позволяет курсанту приобрести дополнительные навыки в управлении катером.

На экранах оператора тренажера отображаются все действия обучаемого, при необходимости оператор может изменить погодные условия, такие как скорость ветра, температура окружающей среды.

Тренажер уже введен в эксплуатацию, и военнослужащие приступили к занятиям, сообщает пресс-служба Южного военного округа.

18.02.2019
Права на данный материал
принадлежат ЦАМТО
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
Военные учения
Похожие новости
30.06.2016
Танковому биатлону урезали бюджет
18.04.2016
В ЦВО поступили комплексы РЭБ «Мурманск», «Красуха» и «Москва»
08.04.2016
Учения эскадрильи истребителей МиГ-29СМТ стартовали в Курской области
23.04.2015
Генерал Ивашов не советует США и их союзникам наносить удары по Ирану, когда у него будут на вооружении С-300
20.06.2013
Контракт с Бангладеш на поставку Як-130УБС может быть подписан на МАКС-2013
16.11.2012
Филиппины заинтересовались российскими самолетами Як-130
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 19.02 17:54
  • 70
Apple and IBM CEOs join Trump's advisory board to make sure AI doesn't kill jobs
  • 19.02 17:34
  • 9
Получит ли МС-21 отечественные композиты: борьба за будущее гражданской авиации РФ
  • 19.02 17:18
  • 13
Отечественная микроэлектроника получит дополнительную поддержку - Медведев
  • 19.02 16:02
  • 79
На "Абрамсы" с "Трофи" в Европе Россия ответит Т-72Б3 с КАЗ Т09-А6
  • 19.02 14:32
  • 10
Беспилотник-смертник: "Калашников" показал миру новинку
  • 19.02 14:02
  • 2
ОАЭ заключили контракт с Россией на покупку ПТРК "Корнет-Э"
  • 19.02 13:55
  • 2
В РФ назвали условия заключения глобального соглашения о РСМД
  • 19.02 13:23
  • 1
Полицию в будущем оснастят очками, выявляющими в толпе преступников
  • 19.02 12:26
  • 7
Россия еще не утвердила список бартерных товаров за покупку Индонезией 11 истребителей Су-35
  • 19.02 11:56
  • 1
В США оценили "смертоносный" российский танк Т-90МС
  • 19.02 11:28
  • 2
В КНР заявили о серийном производстве двигателей с управляемым вектором тяги
  • 19.02 11:27
  • 1
ВВС Италии получают еще четыре самолета М-346
  • 19.02 10:39
  • 2
"Обрезали под ноль": кто убивает научный космос
  • 19.02 10:31
  • 1
Система управления военной полицией изменится с 1 марта - генерал Ивановский
  • 19.02 09:08
  • 3
Культурные кадры: за досуг солдат ответят политруки