Войти
19.02.2019
Российская газета

Китай получит новые ракеты для С-400

560
0
0
Источник изображения: rg.ru

Россия поставит в Китай новые ракеты для системы ПВО С-400 "Триумф" взамен поврежденных при транспортировке.

- Контракт давно подписан и мы все должны были уже поставить. К сожалению, произошла авария: перевозившее ракеты судно попало в шторм. Те боеприпасы мы вынуждены были уничтожить, сейчас изготавливаем новые, - рассказал глава Ростеха Сергей Чемезов, его слова приводит "Интерфакс". Ранее директор федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству РФ Дмитрий Шугаев сообщил, что Россия завершит поставку С-400 в Китай до конца 2020 года.

Напомним, КНР стала первым иностранным заказчиком "Триумфов". Контракт на поставку двух полковых комплектов С-400 был подписан в 2015 году. В марте 2018-го два транспорта с пусковыми установками, радарами и командными пунктами прибыли в китайский порт. Третье судно, перевозившее ракеты и дополнительное оборудование, попало в шторм в проливе Ла-Манш и было вынуждено вернуться в Россию для оценки ущерба.

В декабре 2018 года армия Китая провела испытательные стрельбы из нового оружия. "Триумф" на предельной дальности сбил мишени, имитировавшие боевой блок баллистической ракеты и самолет. На каждую цель было потрачено по одной ракете.

- Мы воочию убедились, что система С-400 не имеет аналогов в мире в своем классе вооружений, - заявили по итогам тестов в командовании Народно-освободительной армии Китая.


Антон Валагин

18.02.2019
Права на данный материал
принадлежат Российская газета
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Россия
Продукция
С-400 Триумф
Персоны
Чемезов Сергей
Шугаев Дмитрий
Проекты
2020-й год
Похожие новости
19.02.2019
Китай получит новые ракеты к С-400 взамен повреждённых при транспортировке - Чемезов
14.11.2018
Китайские роботы рассекречены
15.02.2018
Источник: РФ и Турция планируют подписать контракт на второй полковой комплект С-400
24.07.2017
Сергей Чемезов: мы завершим импортозамещение по комплектующим к 2020 году
20.07.2017
Путин отметил высокий уровень авиасалона МАКС-2017 в первый день его работы
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 19.02 17:54
  • 70
Apple and IBM CEOs join Trump's advisory board to make sure AI doesn't kill jobs
  • 19.02 17:34
  • 9
Получит ли МС-21 отечественные композиты: борьба за будущее гражданской авиации РФ
  • 19.02 17:18
  • 13
Отечественная микроэлектроника получит дополнительную поддержку - Медведев
  • 19.02 16:02
  • 79
На "Абрамсы" с "Трофи" в Европе Россия ответит Т-72Б3 с КАЗ Т09-А6
  • 19.02 14:32
  • 10
Беспилотник-смертник: "Калашников" показал миру новинку
  • 19.02 14:02
  • 2
ОАЭ заключили контракт с Россией на покупку ПТРК "Корнет-Э"
  • 19.02 13:55
  • 2
В РФ назвали условия заключения глобального соглашения о РСМД
  • 19.02 13:23
  • 1
Полицию в будущем оснастят очками, выявляющими в толпе преступников
  • 19.02 12:26
  • 7
Россия еще не утвердила список бартерных товаров за покупку Индонезией 11 истребителей Су-35
  • 19.02 11:56
  • 1
В США оценили "смертоносный" российский танк Т-90МС
  • 19.02 11:28
  • 2
В КНР заявили о серийном производстве двигателей с управляемым вектором тяги
  • 19.02 11:27
  • 1
ВВС Италии получают еще четыре самолета М-346
  • 19.02 10:39
  • 2
"Обрезали под ноль": кто убивает научный космос
  • 19.02 10:31
  • 1
Система управления военной полицией изменится с 1 марта - генерал Ивановский
  • 19.02 09:08
  • 3
Культурные кадры: за досуг солдат ответят политруки