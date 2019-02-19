Китай получит новые ракеты для С-400

Россия поставит в Китай новые ракеты для системы ПВО С-400 "Триумф" взамен поврежденных при транспортировке.

- Контракт давно подписан и мы все должны были уже поставить. К сожалению, произошла авария: перевозившее ракеты судно попало в шторм. Те боеприпасы мы вынуждены были уничтожить, сейчас изготавливаем новые, - рассказал глава Ростеха Сергей Чемезов, его слова приводит "Интерфакс". Ранее директор федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству РФ Дмитрий Шугаев сообщил, что Россия завершит поставку С-400 в Китай до конца 2020 года.

Напомним, КНР стала первым иностранным заказчиком "Триумфов". Контракт на поставку двух полковых комплектов С-400 был подписан в 2015 году. В марте 2018-го два транспорта с пусковыми установками, радарами и командными пунктами прибыли в китайский порт. Третье судно, перевозившее ракеты и дополнительное оборудование, попало в шторм в проливе Ла-Манш и было вынуждено вернуться в Россию для оценки ущерба.

В декабре 2018 года армия Китая провела испытательные стрельбы из нового оружия. "Триумф" на предельной дальности сбил мишени, имитировавшие боевой блок баллистической ракеты и самолет. На каждую цель было потрачено по одной ракете.

- Мы воочию убедились, что система С-400 не имеет аналогов в мире в своем классе вооружений, - заявили по итогам тестов в командовании Народно-освободительной армии Китая.

Антон Валагин