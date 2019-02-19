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19.02.2019
ТАСС

"Росэлектроника" представила на IDEX-2019 боевую информационную систему ПВО "Поляна-Д4М1"

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Polyana-D4M1
Автоматизированная система управления огнем "Поляна-Д4" Источники: http://www.ausairpower.net/.

Она, в частности, обеспечивает управление комплексами типа С-300 и "Бук", а также модернизированной версией "Панцирь-С1М"

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Холдинг "Росэлектроника" (входит в Ростех) представил на выставке IDEX-2019 в Абу-Даби автоматизированную систему управления (АСУ) зенитной ракетной бригадой войск ПВО "Поляна-Д4М1" и комбинированную радиостанцию Р-142НМР. Об этом в понедельник сообщили в пресс-службе холдинга.

"Изделия обеспечивают автоматизированное управление зенитно-ракетными системами и зенитно-ракетными комплексами типа С-300, "Бук", смешанной группировкой С-300, "Бук", "Тор", "Тунгуска", а также представленной на IDEX модернизированной версией зенитного ракетно-пушечного комплекса (ЗРПК) "Панцирь-С1М" через соответствующие пункты управления", - рассказали в "Росэлектронике".

"Поляна-Д4М1" (производитель - АО "Радиозавод", Пенза, входит в "Росэлектронику") способна одновременно сопровождать и отображать до 250 воздушных целей, в автоматизированном режиме распределять их между различными зенитными комплексами. Изделие принимает информацию от цифровых радиолокационных станций, осуществляет координацию и взаимодействие с командным пунктом управления авиацией и системами радиоэлектронной борьбы.

Комбинированная радиостанция Р-142НМР (производитель - АО "Концерн "Созвездие", входит в "Росэлектронику") обеспечивает обмен аналоговой и цифровой информацией в сложных условиях преднамеренных помех. Использование Р-142НМР в АСУ "Поляна-Д4М1" повышает командную управляемость системы, увеличивает "плечо управления" силами и средствами зенитно-ракетной бригады, обеспечивая дальность связи до 30 км.

"Росэлектроника" является ключевым участником радиоэлектронного рынка. Образована в 1997 году, в 2009 году вошла в состав госкорпорации "Ростех". В 2017 году в холдинг была интегрирована Объединенная приборостроительная корпорация. На сегодняшний день холдинговая компания формирует более 50% выпуска электронных компонентов в России. Холдинг объединяет более 120 предприятий и научных организаций, специализирующихся на разработке и производстве радиоэлектронных компонентов и технологий.

18.02.2019
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принадлежат ТАСС
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Страны
ОАЭ
Россия
Продукция
96К6 Панцирь-С1
Поляна-Д4
Р-142
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