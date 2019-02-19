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19.02.2019
ТАСС

Специалисты Московского высшего общевойскового командного училища оценят пулемет РПК-16

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Ручной пулемет РПК-16
Ручной пулемет РПК-16.
Источник изображения: КАЛАШНИКОВ МЕДИА

Возможные замечания и предложения направят на завод-изготовитель для доработки оружия

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Специалисты Московского высшего общевойскового командного училища приступили к опытно-войсковой эксплуатации нового ручного пулемета Калашникова (РПК-16). Об этом в понедельник сообщили в Минобороны России.

"Военнослужащим предстоит при проведении занятий по огневой и тактической подготовке оценить технические и точностные характеристики, а также удобство эксплуатации и обслуживания данного вооружения", - рассказали в военном ведомстве.

По завершению эксплуатации, в случае возникновения замечаний и предложений, они будут направлены на завод-изготовитель для доработки пулемета.

В феврале 2018 года ТАСС сообщал, что концерн "Калашников" заключил контракт с Минобороны РФ на поставку новейших пулеметов РПК-16. В июне была отгружена первая партия для проведения опытно-войсковой эксплуатации.

Ручной пулемет РПК-16 - Легкий ручной пулемет Калашникова РПК-16 калибра 5,45 мм был создан на основе опыта современных вооруженных конфликтов. Его премьера состоялась на выставке вооружений "Армия-2016".

Конструкция пулемета предусматривает возможность замены ствола для использования изделия как ручного пулемета (длинный ствол), так и в варианте штурмовой винтовки (короткий ствол). Специально для него разработан новый дисковый магазин повышенной вместимости - 96 патронов, который может быть использован и для автоматов Калашникова.

18.02.2019
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принадлежат ТАСС
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Страны
Россия
Продукция
АК-74 "Калашников"
ПКМ
РПК-16
Компании
Концерн Калашников
Минoбороны РФ
Проекты
АРМИ-20XX
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