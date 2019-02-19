Чемезов: cтроительство завода по производству АК в Венесуэле завершится до конца года

Генеральный директор заявил о выполнении госкорпорацией всех остальных обязательств

АБУ-ДАБИ, 18 февраля. /ТАСС/. Строительство в Венесуэле завода по производству автоматов Калашникова завершится до конца текущего года. Об этом на 14-й международной выставке вооружений "Айдекс-2019" (IDEX 2019) сообщил генеральный директор Ростеха Сергей Чемезов.

"Мы выполнили все свои обязательства, не завершено только строительство завода по производству автоматов Калашникова. До конца года эта работа будет выполнена", - проинформировал Чемезов.

По его словам, часть поставок осуществлялась в счет кредита, а часть - за деньги. "Наш партнер (Венесуэла - прим. ТАСС) тоже выполнил все обязательства", - подчеркнул глава Ростеха.

Строительство завода по сборке автоматов ведется в рамках контракта, подписанного в июле 2006 года. Ожидается, что венесуэльские специалисты будут осваивать полное лицензионное производство АК-103, а завод сможет выпускать около 25 тыс. автоматов в год. Мощность предприятия по выпуску боеприпасов превысит 50 млн патронов в год.

В декабре 2016 года Дмитрий Рогозин, занимавший тогда пост вице-премьера РФ сообщил, что заводы заработают в полную силу в 2019 году. Эти сроки в апреле 2018 года подтвердил министр обороны Венесуэлы Владимир Падрино Лопес после переговоров с главой российского военного ведомства Сергеем Шойгу.

В январе в пресс-службе "Росборонэкспорта" заявили в ТАСС, что контракт будет полностью выполнен, несмотря на политический кризис в южноамериканской республике.