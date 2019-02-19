Шведский "уничтожитель российских Су" пошёл в серийное производство

Новая модификация шведского истребителя JAS 39 Gripen - Gripen E, разработанная компанией Saab, пошла в серию. Как сообщает "Warspot" со ссылкой на портал flightglobal.com, в Швеции стартовала серийная сборка нового самолета.

Источник изображения: flightglobal.com

Компания Saab, являющаяся разработчиком шведского истребителя JAS 39 Gripen, начала работу над новым истребителем в 2013 году и презентовала Gripen E уже в мае 2016 года. Первый полет самолет совершил в 2017 году. Длина Gripen E составляет 15,2 м, ширина — 8,6 м, максимальная взлётная масса — 16,5 т. Истребитель имеет десять точек подвески для вооружений, автоматическую пушку Mauser BK27 калибра 27 мм и может развивать скорость до 2000 км/ч.

Компания уже заключила контракты на поставку новых истребителей в шведские и бразильские ВВС - по 60 и 36 истребителей соответственно. В планах компании произвести всего 400-500 самолетов, включая сюда и поставки за рубеж.

JAS 39 Gripen — шведский многоцелевой истребитель четвёртого поколения, разработанный компанией SAAB в 80-е годы. Аббревиатура JAS расшифровывается как Jakt — истребитель, Attack — штурмовик, Spaning — разведчик. Первая модель истребителя (Gripen A) была принята на вооружение ВВС Швеции в 1997 году.

Ранее командующий ВВС Швеции Матс Хельгессон заявил о способности новейшего истребителя Saab Gripen E победить российские самолеты серии Су в воздушном бою благодаря бортовым системам РЭБ, "которые позволяют Saab Gripen E оставаться незаметными для противника". В Сети после этого заявления JAS 39 Gripen не без иронии окрестили "уничтожителем российских Су".