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19.02.2019
Военное обозрение

Франция испытала модернизированные "Метеоры"

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Агентство оборонных закупок Франции сообщает о том, что несколько дней назад были проведены первые лётные испытания модернизированных ракет класса "воздух-воздух" с увеличенным радиусом действия. Речь идёт о модернизированных ракетах "Метеор" авиационного базирования. Информация подтверждается управлением вооружений Франции.

Источник изображения: Минобороны Франции

Пресс-служба ведомства сообщает о том, что испытания ракеты "Метеор" проводились с помощью истребителей Rafale, принадлежащих одной из эскадрилий военно-морских сил (ВМС) Франции. Истребители осуществили пару пусков ракеты класса "воздух-воздух". Сообщается, что первый пуск был осуществлён в дневное время суток, второй – ночью.

Самолёты "Рафаль" пилотировались лётчиками Центра военной авиации CEAM и Центра экспериментальных исследований в области авиационных технологий военно-морской авиации.

Контроль пусков осуществлялся упомянутым французским управлением вооружений. В частности, были отслежены параметры ракеты авиационного базирования после пуска: работа её двигателя, скоростные характеристики, параметры сопротивления воздуха и многое другое. Все эти параметры позволили отследить специальные устройства для воздушных тестов ракет.

Пуски осуществлялись 13 февраля. Министр обороны Франции Флоранс Парли выразила удовлетворение результатами лётных испытаний.

Источник изображения: Минобороны Франции

Модернизированная ракета "Метеор" оснащается прямоточным реактивным двигателем и способна перехватывать воздушные цели на "большой дистанции". О том, какая именно это дистанция, официально не сообщается. При этом заявлено, что модернизация позволила "прибавить к дальности несколько десятков км". При этом дальность полёта предыдущей версии составляет до 110 км.

Масса ракеты - 190 кг, длина - 3,7 м, диаметр - 178 мм, скорость - 4,1 М.

18.02.2019
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принадлежат Военное обозрение
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  • В новости упоминаются
Страны
Франция
Продукция
Rafale
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