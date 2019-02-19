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19.02.2019
ТАСС

Россия в ближайшее время поставит Саудовской Аравии автоматы АК-103

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Автомат АК-103-3
Автомат АК-103-3.
Источник изображения: kalashnikov.media

Генеральный директор Ростеха Сергей Чемезов отметил, что "контракт в силе, он уже действует"

АБУ-ДАБИ, 18 февраля. /ТАСС/. Саудовская Аравия получит в ближайшее время партию автоматов Калашникова АК-103. Об этом на 14-й международной выставке вооружений IDEX-2019 сообщил генеральный директор Ростеха Сергей Чемезов.

"Контракт в силе, он уже действует. Поставки только начинаются, все имущество готово, и в ближайшее время мы его отгрузим", - сообщил глава Ростеха.

По его словам, в ближайшее время будет подписан второй контракт на лицензионное производство в Саудовской Аравии АК-103. "В ближайшее время начнем строить завод. В настоящее время обсуждается уровень локализации производства", - отметил Чемезов.

Ранее генеральный директор компании "Рособоронэкспорт" (входит в Ростех) Александр Михеев сообщил, что совместный проект по лицензионному производству автоматов Калашникова АК-103 в Саудовской Аравии будет согласован к середине года.

18.02.2019
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принадлежат ТАСС
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Страны
ОАЭ
Россия
Саудовская Аравия
Продукция
АК-103
АК-74 "Калашников"
Компании
Концерн Калашников
РОЭ
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Михеев Александр
Чемезов Сергей
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