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19.02.2019
Военное обозрение

Экс-глава ФБР: Трамп не поверил докладу о КНДР из-за Путина

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Дональд Трамп не поверил докладу разведки о том, что у КНДР имеются ракеты, способные долететь до континентальной Америки, так как в обратном его убедил российский лидер, передает ТАСС заявление бывшего исполняющего обязанности директора ФБР Эндрю Маккейба.

Источник изображения: https://www.ntv.ru

Трамп не поверил в наличие у Пхеньяна возможностей нанести удар по США с помощью баллистических ракет. И не поверил только потому, что Владимир Путин сказал ему: "На самом деле у КНДР таких ракет нет",

рассказал Маккейб.

По его словам, сотрудники разведслужб попытались объяснить президенту обоснованность их доклада, однако Трамп заявил: "Мне всё равно, я верю Путину".

Это просто поразительно. Разведчики тратят много времени и сил, чтобы помочь своему президенту принимать решения. Но в итоге сталкиваются с абсолютным неверием, с нежеланием узнать о настоящем положении дел. Это был настоящий шок,

заявил бывший руководитель ФБР.

Ранее он рассказывал, что в бытность и.о. директора ФБР (с 9 мая по 2 августа 2017 года) отдал приказ о проведении в отношении Трампа двух расследований. Одно касалось "российского вмешательства" в выборы 2016 года, другое должно было установить, чинил ли президент США препятствия правосудию.

Маккейб также сообщил, что в мае 2017 года в Минюсте США прошла серия совещаний, на которой обсуждалась возможность применения на практике 25 поправки к конституции (в ее первой части говорится, что в случае отстранения президента от должности, его обязанности исполняет вице-президент).

18.02.2019
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принадлежат Военное обозрение
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Страны
КНДР
Россия
США
Персоны
Путин Владимир
Трамп Дональд
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