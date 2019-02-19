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19.02.2019
Военное обозрение

ООН: Власти Йемена договорились с хуситами о Ходейде

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Йеменское правительство и боевики движения "Ансаруллах" в ходе переговоров достигли соглашения о взаимном выводе своих войск из портового города Ходейда, сообщила в воскресенье пресс-служба ООН.

Источник изображения: ebc.et

В рамках достигнутых в декабре прошлого года договоренностей прошли четвертые переговоры между представителями правительства Йемена и хуситами.

"После длительных, но конструктивных обсуждений стороны достигли соглашения по первому этапу взаимной передислокации своих войск", - заявили в ООН.

Согласно сообщению, вооруженные подразделения должны покинуть те части города, в которых расположены гуманитарные объекты. Однако не была указана конкретная дата начала вывода войск.

Кроме того, стороны договорились о втором этапе взаимной передислокации вооруженных формирований и намерены провести очередные переговоры в ближайшую неделю.

С 2014 года в Йемене продолжается вооруженный конфликт между правительственными войсками, поддерживающими президента Абдураббу Мансура Хади, и мятежным формированием "Ансаруллах".

Война началась с тех пор, как хуситы подняли восстание на севере страны и вступили в столкновения с суннитскими племенами. После чего, боевики "Ансаруллаха" заняли столицу Йемена Сану, из-за чего президент Мансур Хади был вынужден бежать в Аден. После попыток хуситов захватить Аден, коалиция арабских государств под руководством Саудовской Аравии напрямую вмешалась в гражданскую войну в Йемене.

В декабре прошлого года в Швеции прошли переговоры между сторонами конфликта, результатом которых стал режим прекращения огня в провинции Ходейда, который вступил в силу 18 декабря. Однако в январе текущего года в порту Ходейда снова начались боевые действия.

18.02.2019
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принадлежат Военное обозрение
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Страны
Йемен
Саудовская Аравия
Швеция
Компании
ООН
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