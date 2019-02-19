Глава Ростеха заявил о "не очень хорошем впечатлении" от аудита ОАК

Абу-Даби. 18 февраля. ИНТЕРФАКС-АВН - Глава "Ростеха" Сергей Чемезов заявил о "не очень хорошем впечатлении" от аудита ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (ОАК).

"Сейчас проводим аудит компании (ОАК - ИФ) - честно говоря, не очень хорошее впечатление производит", - сказал С.Чемезов на пресс-конференции в понедельник.

"Там порядка 240-250 млрд руб. требуется дополнительных средств: это и на развитие, на создание нового продукта МС-21, на модернизацию существующих заводов", - отметил глава "Ростеха".

В октябре прошлого года президент РФ Владимир Путин подписал указ о передаче "Ростеху" 92,31% акций ОАК, находящихся в федеральной собственности (через Росимущество). Как отмечали в правительстве, это позволит консолидировать "основные научно-производственные мощности в области авиастроения". Кроме того, декларировалось, что от вхождения OAK в состав госкорпорации "ожидается экономический эффект, в том числе в виде инвестиций в проект МС-21".