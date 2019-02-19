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19.02.2019
Интерфакс-АВН

Глава Ростеха заявил о "не очень хорошем впечатлении" от аудита ОАК

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Стенд компании Объединенная Авиастроительная Корпорация. Архивное фото
Стенд компании Объединенная Авиастроительная Корпорация. Архивное фото.
Источник изображения: © РИА Новости / Алексей Куденко

Абу-Даби. 18 февраля. ИНТЕРФАКС-АВН - Глава "Ростеха" Сергей Чемезов заявил о "не очень хорошем впечатлении" от аудита ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (ОАК).

"Сейчас проводим аудит компании (ОАК - ИФ) - честно говоря, не очень хорошее впечатление производит", - сказал С.Чемезов на пресс-конференции в понедельник.

"Там порядка 240-250 млрд руб. требуется дополнительных средств: это и на развитие, на создание нового продукта МС-21, на модернизацию существующих заводов", - отметил глава "Ростеха".

В октябре прошлого года президент РФ Владимир Путин подписал указ о передаче "Ростеху" 92,31% акций ОАК, находящихся в федеральной собственности (через Росимущество). Как отмечали в правительстве, это позволит консолидировать "основные научно-производственные мощности в области авиастроения". Кроме того, декларировалось, что от вхождения OAK в состав госкорпорации "ожидается экономический эффект, в том числе в виде инвестиций в проект МС-21".

18.02.2019
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принадлежат Интерфакс-АВН
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Страны
ОАЭ
Россия
Компании
ОАК
Росимущество
Персоны
Путин Владимир
Чемезов Сергей
Проекты
МС-21
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1 комментарий
№1
19.02.2019 08:32
Вывод. Необходима глобальная зачистка в руководстве ОАК, убрать всех криватипных менеджеров типа Сердюков, заменив их на професионалов.
-1
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