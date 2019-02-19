Сергей Чемезов: Россия до конца года завершит поставки ЗРС С-400 Турции

ЦАМТО, 18 февраля. Россия завершит поставки ЗРС С-400 Турции до конца этого года. Об этом, как передает "РИА Новости", заявил журналистам 18 февраля глава Ростеха Сергей Чемезов.

"До конца этого года мы завершим все поставки", – сказал он, отвечая на вопросы журналистов в ходе выставки вооружений IDEX 2019.

Как напоминает агентство, заключенный в 2017 году контракт на поставку Турции С-400 стал причиной дипломатических трений между Анкарой и Вашингтоном.

Власти Турции заняли в этом вопросе твердую позицию и не планируют отказываться от С-400 даже в случае покупки ЗРК Patriot – эти темы, по мнению администрации Реджепа Эрдогана, "не связаны между собой".

Речь идет о поставке четырех дивизионов С-400 на сумму 2,5 млрд. долл. Часть сделки по С-400 Турция оплатит сама, часть – за счет российского кредита. По словам вице-премьера РФ Юрия Борисова, контракт предусматривает опцион после выполнения основной части поставки.

Министр обороны Турции Хулуси Акар отмечал, что работы по установке С-400 в Турции начнутся в этом октябре, отмечает агентство.