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19.02.2019
ЦАМТО

Сергей Чемезов: Россия до конца года завершит поставки ЗРС С-400 Турции

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Дивизион С-400 "Триумф" заступил на боевое дежурство в Крыму
Дивизион С-400 "Триумф" заступил на боевое дежурство в Крыму.
Источник изображения: © РИА Новости / Владислав Сергиенко

ЦАМТО, 18 февраля. Россия завершит поставки ЗРС С-400 Турции до конца этого года. Об этом, как передает "РИА Новости", заявил журналистам 18 февраля глава Ростеха Сергей Чемезов.

"До конца этого года мы завершим все поставки", – сказал он, отвечая на вопросы журналистов в ходе выставки вооружений IDEX 2019.

Как напоминает агентство, заключенный в 2017 году контракт на поставку Турции С-400 стал причиной дипломатических трений между Анкарой и Вашингтоном.

Власти Турции заняли в этом вопросе твердую позицию и не планируют отказываться от С-400 даже в случае покупки ЗРК Patriot – эти темы, по мнению администрации Реджепа Эрдогана, "не связаны между собой".

Речь идет о поставке четырех дивизионов С-400 на сумму 2,5 млрд. долл. Часть сделки по С-400 Турция оплатит сама, часть – за счет российского кредита. По словам вице-премьера РФ Юрия Борисова, контракт предусматривает опцион после выполнения основной части поставки.

Министр обороны Турции Хулуси Акар отмечал, что работы по установке С-400 в Турции начнутся в этом октябре, отмечает агентство.

18.02.2019
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Кредитование
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США
Турция
Продукция
Patriot ЗРК
С-400 Триумф
Персоны
Борисов Юрий
Чемезов Сергей
Эрдоган Реджеп
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