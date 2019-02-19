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19.02.2019
Военно-промышленный курьер

Власти Гибралтара сообщили о неадекватном поведении испанского корабля

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Источник изображения: vpk-news.ru

Испанский военный корабль подошел к восточному берегу Гибралтара и отдал указание судам, находившихся в британских территориальных водах, покинуть место стоянки.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Reuters, власти Гибралтара назвали "глупыми играми" действия испанского военного корабля, который в воскресенье попытался заставить гражданские суда покинуть стоянку у берегов этого британского владения на Пиренейском полуострове.

"Глупые игры, в которые играют те, кто не принимает неоспоримый британский суверенитет над водами вокруг Гибралтара, являются всего лишь попыткой доставить неприятность", - говорится в заявлении гибралтарских властей.

Согласно их сообщению, 17 февраля испанский военный корабль подошел к восточному берегу Гибралтара и отдал указание гражданским коммерческим судам, находившихся в британских территориальных водах, покинуть место стоянки. При этом испанский корабль медленно передвигался вдоль берегов Гибралтара с расчехленными орудиями, вся его команда находилась на борту, отмечают гибралтарские власти.

Гражданские суда, находившиеся на стоянке, не выполнили указание испанских военных моряков и не ушли. После того, как к месту инцидента подошли британские военные корабли, испанский корабль удалился.

В последние несколько лет между Лондоном и Мадридом вновь обострился спор вокруг Гибралтара, который является британским владением с начала XVIII века. Испания традиционно ставит целью возвращение Скалы (так по традиции именуют данную заморскую территорию в Великобритании) под свой суверенитет.

18.02.2019
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принадлежат Военно-промышленный курьер
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Страны
Великобритания
Испания
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