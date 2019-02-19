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19.02.2019
Военно-промышленный курьер

Корвет "Дерзкий" построен на 12%

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Источник изображения: vpk-news.ru

Судостроительный завод "Северная верфь" продолжает строительство корвета "Дерзкий" проекта 20386.

По сообщению пресс-службы завода, техническая готовность корабля составит к концу февраля 12%.

Сейчас сформированы второй и третий блоки корпуса, продолжается формирование секций первого блока. После стыковки первого, второго и третьего блоков строители начнут установку фундаментов, насыщения, прокладку трубопроводов, монтаж донно-бортовой арматуры.

В марте "Дерзкий" должен перейти из эллинга на штатное стапельное место, чтобы освободить производственную площадку под строительство рыболовецких судов. Для перестановки заказа будут пристыкованы носовые секции к сформированной части корабля.

Северная верфь вместе с проектантом корвета, АО "ЦМКБ "Алмаз", продолжает обработку рабоче-конструкторской документации. В ближайшее время "Алмаз" оформит заключение по техническим характеристикам дизель-генераторов, для того, чтобы можно было законтрактовать эту позицию. Осенью 2019 года НПО "Сатурн" должно поставить на Северную верфь газотурбинную установку для корвета. Спуск "Дерзкого" на воду намечен на весну 2021 года.

Закладка корабля состоялась 28 октября 2016 года.

Назначение корвета - вести боевые действия против морского противника в ближней и дальней морской зоне, защищать морские коммуникации и объекты морской экономической деятельности. В частности, корабль проекта 20386 должен поражать боевые надводные корабли и суда крылатыми ракетами корабельного ракетного комплекса; вести поиск и уничтожать подводные лодки противника торпедами малогабаритного противолодочного комплекса; обеспечивать боевую устойчивость кораблей и судов от ударов средств воздушного нападения противника зенитным ракетным комплексом; оказывать артиллерийскую поддержку высадки и действий морских десантов артиллерийской установкой.

Особенностями нового корвета являются сбалансированный состав вооружения, интегрированные информационно-управляющие системы открытой архитектуры, новое радиоэлектронное вооружение, роботизированные комплексы. Также особенностью проекта является уменьшенное число экипажа, увеличенная дальность плавания, высокая скорость полного хода на тихой воде и развитом волнении. В основу проекта 20386 заложен принцип модульности, заключающийся в оснащении корабля временно устанавливаемым вооружением, что позволяет расширить круг решаемых задач.

Основные характеристики проекта 20386: водоизмещение 3 400 тонн; длина 109 метров; ширина 13 метров; скорость 30 узлов; дальность плавания 5 000 морских миль; экипаж 80 человек.

18.02.2019
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Компании
Сатурн НПО
Северная верфь
ЦМКБ "Алмаз"
Проекты
20386
Робот
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