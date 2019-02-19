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19.02.2019
Интерфакс-АВН

АО "РТ-Техприемка" примет участие в модернизации вертолетной техники

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Логотип "РТ-Техприемка"
Логотип компании "РТ-Техприемка".
Источник изображения: http://www.rt-techpriemka.ru/

Москва. 18 февраля. ИНТЕРФАКС-АВН - Вопросы модернизации вертолетной техники рассмотрены на отраслевом совещании, организованном АО "РТ-Техприемка", сообщает пресс-служба компании.

"Участники совещания обсудили результаты проведенных специалистами Института металлургии и материаловедения имени А.Байкова РАН исследований прочностных характеристик ленты из стали ВНС9-Ш, используемой для производства некоторых узлов вертолетной техники", - сказано в сообщении, поступившем в "Интерфакс" в понедельник.

По информации пресс-службы, в ходе совещания были сформулированы предложения по техническим и технологическим решениям, позволяющим существенно улучшить характеристики материалов, используемых в производстве авиационных узлов.

"В частности, было предложено разработать и внести в технические условия по производству металлической ленты ВНС9-Ш дополнительные показатели, влияющие на прочностные характеристики, а также методы контроля этих показателей" - информирует пресс-служба,

В сообщении отмечается, что реализация предложенных мер значительно увеличит наработку изделий при оптимальных затратах.

По итогам совещания, в котором помимо АО "РТ-Техприемка" приняли участие конструкторы из ОАО "Камов", производители ленты ПАО "ЧМК", ФГУП "ЦНИИчермет им. И.П.Бардина" и её разработчики ФГУП "ВИАМ" была сформирована рабочая группа для разработки и внедрения необходимых научно-технических решений.

18.02.2019
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принадлежат Интерфакс-АВН
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Страны
Россия
Компании
ВИАМ
Камов
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