Войти
19.02.2019
Военное обозрение

В РФ назвали условия заключения глобального соглашения о РСМД

900
2
+3

Москва будет только приветствовать новый глобальный Договор о РСМД, если к нему присоединяться все государства, имеющие подобное оружие, сказал в интервью Известиям высокопоставленный источник в российском МИД.

Уничтожение советских ракет в рамках ДРСМД, 1989 год

Источник изображения: https://masterok.livejournal.com

При этом, по словам источника, речь должна идти не только о неудобных для Вашингтона странах, таких как Китай, Иран и КНДР, но и о союзниках США в Европе, например, о Франции и Британии.

Он напомнил, что США убеждали Россию в том, что их выход из договора направлен не против Москвы, так как главная цель американцев – подключить к соглашению Китай. Помимо него, Вашингтон хотел бы "принудить к разоружению" Иран, КНДР, Индию, Пакистан и Израиль. Вместе с тем маловероятно, что Иерусалим откажется от ракет средней и малой дальности, полагает собеседник.

Он также отметил, что Москва не собирается больше выдвигать инициатив по этому вопросу – все российские предложения уже давно лежат на столе у американцев.

Конечно, было бы правильным заключить глобальное соглашение, однако в нынешних условиях это вряд ли возможно,

считает член комитета Совета Федерации по обороне Франц Клинцевич. "Хотя, это была бы идеальная ситуация", – добавил он.

В свою очередь евродепутат от Социал-демократической партии ФРГ Кнут Фленкенштайн считает, что переговоры с США о продлении ДРСМД следует продолжить при посредничестве Евросоюза.

Было бы хорошо, если бы ЕС попытался запустить трехсторонние переговоры с участием России и США. В конце концов, речь идет не только о безопасности этих стран, но и о безопасности Европы,

сказал он.

18.02.2019
Права на данный материал
принадлежат Военное обозрение
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Германия
Израиль
Индия
Иран
Китай
КНДР
Пакистан
Россия
США
Франция
Проекты
Евросоюз
РСМД
Похожие новости
19.02.2019
Ракетная перепись: у России есть условия для многостороннего ДРСМД
27.12.2017
Ящик Пандоры средней дальности
16.02.2015
Стратегия национальной безопасности ("The White House", США)
05.08.2013
Семь раз отмерить
05.08.2013
Россия и США на развилке
2 комментария
№1
19.02.2019 08:10
Договор должен быть между Россией и НАТО, и действовать только в Европе т.е. до Урала.
-1
Сообщить
№2
19.02.2019 13:55
Идея хороша, но невыполнима.
  Есть множество стран имеющих такие ракеты Китай, Иран, КНДР, Индию, Пакистан и Израиль, Юж. Корея, Тайвань. Для них обладание таким оружием является средством сдерживания агрессивного соседа. Они никогда не откажутся от обладания им, потому как это смерти подобно.
Возможно их как-то можно было бы убедить международными гарантиями, но в последние годы мы все чаще видим, что подобные гарантии это филькина грамота, только для достижения сиюминутных целей, поэтому им никто не поверит.
+1
Сообщить
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 19.02 17:54
  • 70
Apple and IBM CEOs join Trump's advisory board to make sure AI doesn't kill jobs
  • 19.02 17:34
  • 9
Получит ли МС-21 отечественные композиты: борьба за будущее гражданской авиации РФ
  • 19.02 17:18
  • 13
Отечественная микроэлектроника получит дополнительную поддержку - Медведев
  • 19.02 16:02
  • 79
На "Абрамсы" с "Трофи" в Европе Россия ответит Т-72Б3 с КАЗ Т09-А6
  • 19.02 14:32
  • 10
Беспилотник-смертник: "Калашников" показал миру новинку
  • 19.02 14:02
  • 2
ОАЭ заключили контракт с Россией на покупку ПТРК "Корнет-Э"
  • 19.02 13:55
  • 2
В РФ назвали условия заключения глобального соглашения о РСМД
  • 19.02 13:23
  • 1
Полицию в будущем оснастят очками, выявляющими в толпе преступников
  • 19.02 12:26
  • 7
Россия еще не утвердила список бартерных товаров за покупку Индонезией 11 истребителей Су-35
  • 19.02 11:56
  • 1
В США оценили "смертоносный" российский танк Т-90МС
  • 19.02 11:28
  • 2
В КНР заявили о серийном производстве двигателей с управляемым вектором тяги
  • 19.02 11:27
  • 1
ВВС Италии получают еще четыре самолета М-346
  • 19.02 10:39
  • 2
"Обрезали под ноль": кто убивает научный космос
  • 19.02 10:31
  • 1
Система управления военной полицией изменится с 1 марта - генерал Ивановский
  • 19.02 09:08
  • 3
Культурные кадры: за досуг солдат ответят политруки