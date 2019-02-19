В РФ назвали условия заключения глобального соглашения о РСМД
Москва будет только приветствовать новый глобальный Договор о РСМД, если к нему присоединяться все государства, имеющие подобное оружие, сказал в интервью Известиям высокопоставленный источник в российском МИД.
Уничтожение советских ракет в рамках ДРСМД, 1989 год
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При этом, по словам источника, речь должна идти не только о неудобных для Вашингтона странах, таких как Китай, Иран и КНДР, но и о союзниках США в Европе, например, о Франции и Британии.
Он напомнил, что США убеждали Россию в том, что их выход из договора направлен не против Москвы, так как главная цель американцев – подключить к соглашению Китай. Помимо него, Вашингтон хотел бы "принудить к разоружению" Иран, КНДР, Индию, Пакистан и Израиль. Вместе с тем маловероятно, что Иерусалим откажется от ракет средней и малой дальности, полагает собеседник.
Он также отметил, что Москва не собирается больше выдвигать инициатив по этому вопросу – все российские предложения уже давно лежат на столе у американцев.
Конечно, было бы правильным заключить глобальное соглашение, однако в нынешних условиях это вряд ли возможно,
считает член комитета Совета Федерации по обороне Франц Клинцевич. "Хотя, это была бы идеальная ситуация", – добавил он.
В свою очередь евродепутат от Социал-демократической партии ФРГ Кнут Фленкенштайн считает, что переговоры с США о продлении ДРСМД следует продолжить при посредничестве Евросоюза.
Было бы хорошо, если бы ЕС попытался запустить трехсторонние переговоры с участием России и США. В конце концов, речь идет не только о безопасности этих стран, но и о безопасности Европы,
сказал он.
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Есть множество стран имеющих такие ракеты Китай, Иран, КНДР, Индию, Пакистан и Израиль, Юж. Корея, Тайвань. Для них обладание таким оружием является средством сдерживания агрессивного соседа. Они никогда не откажутся от обладания им, потому как это смерти подобно.
Возможно их как-то можно было бы убедить международными гарантиями, но в последние годы мы все чаще видим, что подобные гарантии это филькина грамота, только для достижения сиюминутных целей, поэтому им никто не поверит.