В РФ назвали условия заключения глобального соглашения о РСМД

Москва будет только приветствовать новый глобальный Договор о РСМД, если к нему присоединяться все государства, имеющие подобное оружие, сказал в интервью Известиям высокопоставленный источник в российском МИД.

Уничтожение советских ракет в рамках ДРСМД, 1989 год Источник изображения: https://masterok.livejournal.com

При этом, по словам источника, речь должна идти не только о неудобных для Вашингтона странах, таких как Китай, Иран и КНДР, но и о союзниках США в Европе, например, о Франции и Британии.

Он напомнил, что США убеждали Россию в том, что их выход из договора направлен не против Москвы, так как главная цель американцев – подключить к соглашению Китай. Помимо него, Вашингтон хотел бы "принудить к разоружению" Иран, КНДР, Индию, Пакистан и Израиль. Вместе с тем маловероятно, что Иерусалим откажется от ракет средней и малой дальности, полагает собеседник.

Он также отметил, что Москва не собирается больше выдвигать инициатив по этому вопросу – все российские предложения уже давно лежат на столе у американцев.

Конечно, было бы правильным заключить глобальное соглашение, однако в нынешних условиях это вряд ли возможно,

считает член комитета Совета Федерации по обороне Франц Клинцевич. "Хотя, это была бы идеальная ситуация", – добавил он.

В свою очередь евродепутат от Социал-демократической партии ФРГ Кнут Фленкенштайн считает, что переговоры с США о продлении ДРСМД следует продолжить при посредничестве Евросоюза.

Было бы хорошо, если бы ЕС попытался запустить трехсторонние переговоры с участием России и США. В конце концов, речь идет не только о безопасности этих стран, но и о безопасности Европы,

сказал он.