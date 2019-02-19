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19.02.2019
Российская газета

Россия рассекретила состав боевой экипировки третьего поколения

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Источник изображения: Наталья Селиверстова/РИА Новости

Следующее поколение боевой экипировки российского солдата получит имя "Сотник", в него войдут экзоскелет, климат-контроль и "умный" шлем, на забрало которого будет выводиться вся необходимая бойцу информация.

Основой нового снаряжения стал уже испытанный в войсках "Ратник" - по итогам тестов в экипировку добавили 17 элементов дополнительной защиты от пуль и осколков, а 20 компонентов фактически создали заново, пишет еженедельник "Звезда". Сотрудника погранслужбы ФСБ, тестировавшим "Ратник" в Арктике, особенно понравился встроенный климат-контроль: три термоэлемента надежно согревают в 40-градусный мороз. Снаряжение с ними стало легче, не сковывает движения, а заряда встроенного аккумулятора с запасом хватает на четыре часа. Стоимость снаряжения, которе довольно сложно порвать или сломать, не превышает 50 тысяч рублей.

Углепластиковый экзоскелет, позволяющий бойцу без устали таскать полцентнера снаряжения, тоже уже испытан. "Второй позвоночник" легко надевается и подстраивается под анатомию, новичок осваивается в нем за полчаса.

Разработчики экипировки третьего поколения планируют отказаться от электронных планшетов типа "Стрельца". Тактический компьютер вместе с системами связи встроят в шлем "Сотника" - там он будет защищен так же хорошо, как голова бойца, - а оперативная информация станет выводиться на пуленепробиваемое, прозрачное лишь изнутри забрало.

Наконец, новая экипировка получит особое мимикрирующее покрытие, сходное с тем, что уже применяется для маскировки боевой техники. Специальный материал с низким энергопотреблением способен слиться с любым фоном и даже изобразить волнующуюся под ветром листву.


Антон Валагин

18.02.2019
Права на данный материал
принадлежат Российская газета
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Страны
Россия
Продукция
6Б21 Пермячка
Одежда "Ратник"
Ратник БЭВ
Система наблюдения "Ратник"
Система поражения "Ратник"
Стрелец
Проекты
Арктика
ИТ
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