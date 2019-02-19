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19.02.2019
Военное обозрение

Украина представила в Абу-Даби ПКР "Нептун" и РСЗО "Ольха"

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На проходящей в эти дни в столице Объединенных Арабских Эмиратов Абу-Даби выставке вооружений IDEX-2019 украинские специалисты из "Спецтехноэкспорта" впервые представили модели широко разрекламированных наземного комплекса крылатых противокорабельных ракет "Нептун" и высокоточной системы залпового огня "Ольха", пишут украинские СМИ.

Источник изображения: "Спецтехноэкспорт"

Как заявили в "Спецтехноэкспорте", в обоих комплексах в качестве базового выбрано модифицированное полноприводное шасси КрАЗ-7634НЕ с колесной формулой 8Х8.

В представленном описании значится:

Самоходное шасси имеет компоновочную схему "кабина перед двигателем" и предназначенно для монтажа тяжелого спецоборудования до 27 тонн. Оно отличается мощным двигателем (460 л.с.) и автоматической коробкой передач. Монтажная длина рамы 8080 мм, внешний минимальный габаритный радиус поворота - 14 м. Шасси имеет первую и вторую управляемые оси

В случае наземного противокорабельного комплекса крылатых ракет "Нептун", на шасси располагается блок из четырех ПКР, каждая из которых, по заявлению разработчиков из КБ "Луч", "способна поражать боевые корабли водоизмещением до 5 тысяч тонн на расстоянии до 280 км (экспортная версия)". Вес одной ракеты – 670 кг, а ее осколочно-фугасной боевой части - 145 кг.

Источник изображения: "Спецтехноэкспорт"

Источник изображения: "Спецтехноэкспорт"

Второй представленной новинкой украинского ВПК является разработанная также КБ "Луч" "новейшая украинская высокоточная система залпового огня "Ольха" с ракетами калибра 300 мм". Блок из 12 ракет располагается также на самоходном шасси КрАЗ-7634НЕ.

Источник изображения: "Спецтехноэкспорт"

Источник изображения: "Спецтехноэкспорт"

Согласно заявлению украинских разработчиков , "высокоточная РЗСО "Ольха" считается одной из самых мощных в мире в своем классе". Система способна поразить цели любых типов на расстоянии 120 км. РСЗО запускает 12 ракет за 45 секунд, все ракеты попадают в цель с максимальным отклонением "всего 30 метров". Калибр ракеты "Ольха" 300 мм, вес - 800 кг.

Представители "Спецтехноэкспорта" заявили, что к обоим украинским комплексам "уже длительное время проявляют интерес ряд стран Ближнего Востока".

18.02.2019
Права на данный материал
принадлежат Военное обозрение
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
ОАЭ
Украина
Компании
Луч КБ
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