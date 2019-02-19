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19.02.2019
Известия.ru

Названы сроки спуска на воду корвета "Дерзкий"

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Источник изображения: Фото: Министерство обороны РФ/mil.ru

Судостроительный завод "Северная верфь" планирует спустить на воду корвет "Дерзкий" в 2021 году, сообщили в пресс-службе предприятия. 

"Сейчас сформированы второй и третий блоки корпуса, продолжается формирование секций первого блока. После стыковки первого, второго и третьего блоков строители начнут установку фундаментов, насыщения, прокладку трубопроводов, монтаж донно-бортовой арматуры", — рассказали в пресс-службе, сообщает приводит ТАСС. 

В предприятии уточнили, что техническая готовность "Дерзкого" к концу февраля составит 12%. Уже в марте корабль должен перейти из эллинга на штатное стапельное место, чтобы освободить производственную площадку под строительство рыболовецких судов. 

"Дерзкий" — первый корвет проекта 20386 — был заложен осенью 2016 года на стапелях судостроительного завода "Северная верфь" в Санкт-Петербурге. В его конструкции используется целый ряд инновационных идей и разработок. Корвет занимает нишу между обычным патрульным кораблем и фрегатом, а по своим возможностям не уступает эсминцу.

Внешне "Дерзкий" будет выглядеть футуристично. Судя по представленным ЦКМБ "Алмаз" моделям, у корабля единственная надстройка, которая выполнена по технологии "стелс". В ней спрятаны радиоэлектронное оборудование, часть вооружения и другие палубные узлы и механизмы корабля. На корме корвета располагается вертолетная площадка. На ней может базироваться и отряд вертикально взлетающих дронов. Корабль с газотурбинной установкой должен развивать скорость до 32 узлов и без захода в порт может пройти до 5 тыс. морских миль за 30 суток.

 

18.02.2019
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Компании
Северная верфь
Проекты
20386
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