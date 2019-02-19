Мантуров рассказал о планах передать SSJ100 авиакомпании из Словении

Россия предварительно договорилась с авиакомпанией из Словении о передаче пассажирских самолетов Sukhoi Superjet 100 (SSJ100), от которых отказалась получившая их в лизинг ирландская авиакомпания CityJet. Об этом 18 февраля сообщил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

Накануне, 17 февраля, газета "Ведомости" сообщила о решении CityJet вернуть семь SSJ-100 лизингодателю — группе "ВЭБ.РФ". Все эти лайнеры летали по маршрутной сети авиакомпании Brussels Airlines.

"Самолеты, которые будут выводиться из состава CityJet, останутся в Европе, уже есть предварительная договоренность с авиакомпанией Словении", — приводит ТАСС заявление министра.

Мантуров отметил, что CityJet решила отказаться от российских самолетов, поскольку не смогла найти качественную бизнес-модель с использованием SSJ100. Он также подчеркнул, что решение ирландского перевозчика не связано с претензиями к качеству самолетов или их обслуживанию.

Sukhoi Superjet 100 — это первый гражданский самолет, созданный в России. Воздушное судно способно совершать перелеты на расстояние до 4,6 тыс. км и обладает вместимостью 98 пассажиров. Производство таких лайнеров началось в 2011 году.

22 декабря президент компании "Гражданские самолеты Сухого" (ГСС, входит в Объединенную авиастроительную корпорацию) Александр Рубцов сообщил, что компания может прекратить сотрудничество с CityJet в 2019 году из-за смены ирландским перевозчиком бизнес-модели.