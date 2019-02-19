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19.02.2019
ИноСМИ

Der Spiegel (Германия): чревовещатель Трампа

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Майк Пенс выступает на Мюнхенской конференции по безопасности
Майк Пенс выступает на Мюнхенской конференции по безопасности.
Источник изображения: © REUTERS, Michael Dalder

Выступление представителя США Майка Пенса на Мюнхенской конференции по безопасности не впечатлило немцев. В «Шпигеле» автор описывает, как Пенс лебезил перед своим боссом, а потом зачитывал с телесуфлера приказы европейцам больше выделять на нужды НАТО и бросить «Северный поток — 2». Между тем Америка уже не во главе мира, и на ее место прорываются другие: Россия, Китай.


Свое выступление на Мюнхенской конференции по безопасности вице-президент США Майк Пенс использовал, чтобы полебезить перед своим боссом Дональдом Трампом, а также чтобы дать указания европейцам.

Возможно, в какой-то момент здесь могли бы быть аплодисменты. Может, непродолжительные дружественные хлопки, чтобы показать выступающему у белой трибуны на сцене, что его поддерживают, что он - союзник, партнер. Но европейцы не могут аплодировать. Как им приветствовать человека, который, кажется, в каждом предложении хвалит Трампа.

Майк Пенс за два года в должности вице-президента США в этом деле достиг большого мастерства. Никто не превозносит босса с такой самоотдачей, как этот человек из Индианы. В Мюнхене, большом зале отеля "Байришес хоф" (Bayerisches Hof) звучали такие фразы: Дональд Трамп - "чемпион свободы", под его руководством Америка "сильна как никогда", экономика переживает мощный подъем, безработица низкая, котировки акций зашкаливают, и "Америка - снова лидер свободного мира".

"При Дональде Трампе военные расходы НАТО невероятно возросли" - зачитывает Пенс с каменным лицом текст с телесуфлера. А в зале сидят по меньшей мере два десятка человек, которые присутствовали в тот момент, когда один известный американский дипломат на полях конференции сетовал, что уже давно не слышал в американской столице слова "союзник". "Меня печалит то, как в Вашингтоне говорят о союзниках", - сказал один высокопоставленный американский офицер.

Трансатлантическое партнерство сейчас переживает тяжелейший за последние семь десятилетий кризис, и в Мюнхене это всем известно. Еще никогда Атлантика не казалась такой широкой, как в эти дни. На одном из вечерних приемов политики со стажем спорили, достаточно ли сильна НАТО, чтобы пережить еще два года Трампа у власти. А вот шесть лет альянсу никак не вынести, единодушно признали участники дискуссии.

Америка не ведет, а устраняется

Пенс в своем выступлении описывает странный параллельный мир, имеющий мало общего с реальностью. Америка не ведет, она устраняется. В вакуум, который оставляет за собой трамповская политика под лозунгом "Америка прежде всего", прорываются другие. Китай, Россия, а также Иран. А США не ведут, они лишь раздают указания.

Вот и Пенс использовал свое выступление в Мюнхене, чтобы раздать приказы. Германия и другие европейские страны-члены НАТО должны, наконец, выполнить цель альянса и достигнуть двухпроцентного уровня взносов. "Правда в том, что многие наши союзники должны сделать еще больше". В отношении спорного газопровода "Северный поток - 2" он открыто грозил немцам "окончанием союзнической солидарности", если они не подчинятся. "Мы не можем обеспечивать оборону Запада, если наши союзники впадают в зависимость от Востока", - прокричал он в зал.

Но самая жесткая риторика началась, когда Пенс принялся атаковать Иран. "Убийственный, революционный режим" - крупнейший спонсор мирового терроризма, заявил он. Пенс рассказал, что недавно они с женой посетили Освенцим. Он извлек урок из прошлого: "Когда авторитарный режим пропагандирует антисемитизм, его нужно ловить на слове". Поэтому сейчас, наконец, настало время, "чтобы европейцы вышли из ядерного соглашения" и прекратили препятствовать американским санкциям против Тегерана.

Тот, кто прибегает к теме Освенцима в качестве аргумента, не оставляет пространства для переговоров. Европейцы в зале слушали указания заместителя Трампа с окаменевшими лицами. Им было ясно, что Пенс подразумевает под американским лидерством: он отдает приказы, а другие повинуются. Это не соответствует их представлениям о партнерстве.

Традиционной части с ответами на вопросы после выступления Пенса не последовало. Как только вице-президент закончил зачитывать речь с телесуфлера, он покинул зал. Нет времени на обременительные дискуссии.


Константин фон Хаммерштайн (Konstantin von Hammerstein)

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18.02.2019
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Страны
Германия
Иран
Китай
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США
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