Ответ Китая на решение Лондона по авианосцу "Королева Елизавета"

Обостряется взаимная риторика между Пекином и Лондоном. Причиной обострения послужили планы британского Минобороны отправить свой авианосец в Тихий океан. В главном военном ведомстве Соединённого королевства ранее отметили, что такое решение они принимают в связи с необходимостью "обеспечения беспрепятственного судоходства в районе спорных островов". На это в Пекине Лондону ответили предложением заняться обеспечением безопасности судоходства ближе к собственным берегам.

Источник изображения: https://www.facebook.com/queenelizabethclasscarrier

Представители МИД КНР назвали заявление министра обороны Британии Гэвина Уильямсона "примером возвращения к менталитету холодной войны".

В ответ на это Филип Хэммонд (министр иностранных дел Великобритании в 2014-2016 годах), который теперь является канцлером британского казначейства, отменил свой визит в Китай. В ходе визита стороны планировали обсудить вопросы сотрудничества на фондовом рынке и назначить дату ранее отложенного диалога в финансовой сфере.

Пресс-служба казначейства:

В настоящее время визит канцлера казначейства в Китай отменён.

При этом в Китае заявили, что сами не готовы вести в данный момент переговоры с представителями британского правительства.

Напомним, что ранее Гэвин Уильямсон с трибуны заявил, что новый британский авианосец HMS Queen Elizabeth ("Королева Елизавета") будет направлен на тихоокеанское направление.

Из заявления Уильямсона:

Китай наращивает свой военный потенциал на фоне роста коммерческой мощи. Это не должно оставаться без ответа.

Что именно г-н Уильямсон собирается показать своим авианосцем Китаю, он не пояснил.

Стоит обратить внимание, что это заявление британского министра обороны вызвало гнев не только в Китае. В бизнес-среде Соединённого королевства тоже раскритиковали Уильямсона, отметив, что из-за его пассажа Британия может потерять многомиллиардные прибыли от сотрудничества с Китаем.

Таким образом, "Королева Елизавета" (авианосец) поссорила официальный Лондон с Пекином и с британскими крупными предпринимателями.