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19.02.2019
Военно-промышленный курьер

Американские инспекторы проверят западные военные полигоны России

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Сергей Рыжков
Сергей Рыжков.
Источник изображения: © Минобороны РФ

Начальник российского национального Центра по уменьшению ядерной опасности Сергей Рыжков сообщил, что РФ дала согласие на проведение инспекции специалистами США в Западном военном округе.

По его словам, с 18 по 21 февраля США запросили РФ о проведении в ЗВО инспекции указанного района площадью около 10 тыс. квадратных километров в рамках Венского документа 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности. Как указывается, этот район расположен в Ленинградской и Псковской областях.

Как принято Венским документом, в ходе работы зарубежные инспекторы получают брифинги от командиров воинских формирований и частей, находящихся в пределах указанного района.

18.02.2019
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