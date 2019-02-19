Американские инспекторы проверят западные военные полигоны России
Сергей Рыжков.
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Начальник российского национального Центра по уменьшению ядерной опасности Сергей Рыжков сообщил, что РФ дала согласие на проведение инспекции специалистами США в Западном военном округе.
По его словам, с 18 по 21 февраля США запросили РФ о проведении в ЗВО инспекции указанного района площадью около 10 тыс. квадратных километров в рамках Венского документа 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности. Как указывается, этот район расположен в Ленинградской и Псковской областях.
Как принято Венским документом, в ходе работы зарубежные инспекторы получают брифинги от командиров воинских формирований и частей, находящихся в пределах указанного района.
18.02.2019
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Права на данный материал
принадлежат Военно-промышленный курьер
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