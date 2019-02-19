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19.02.2019
Военно-промышленный курьер

Франция не хочет "подкармливать" американских террористов

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Источник изображения: vpk-news.ru

На нынешнем этапе Франция не будет предпринимать новых действий после озвученного ранее президентом США Дональдом Трампом призыва к европейским странам принять своих граждан, которые воевали в Ираке и Сирии на стороне террористической группировки ДАИШ (ИГИЛ - запрещена в РФ) и были захвачены в плен.

Об этом заявила министр юстиции Франции Николь Беллубэ, выступая в эфире телеканала France 2, передаёт агентство Reuters.

По её словам, Париж продолжит рассматривать дела по репатриации на родину бывших боевиков ИГ в "индивидуальном порядке", отвергая коллективный подход.

Политика Франции в этом деликатном для всех европейских стран вопросе до сих пор отличается жёсткостью, напоминает Reuters. Ранее министр иностранных дел страны Жан-Ив Ле Дриан называл отправившихся на Ближний Восток для пополнения рядов ИГ и других террористических группировок французских граждан "врагами нации", которые должны предстать перед судом в Ираке или Сирии.

18.02.2019
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принадлежат Военно-промышленный курьер
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  • В новости упоминаются
Страны
Ирак
Сирия
США
Франция
Персоны
Трамп Дональд
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