Войти
19.02.2019
Российская газета

Почему американский спецназ во Вьетнаме предпочитал автомат Калашникова

763
0
0
Источник изображения: USMC photo by Sergeant F. A. Barrett, Jr. / wikimedia.org

Автомат Калашникова был не только главным оружием плохих парней в голливудских блокбастерах и видеоиграх - американский спецназ предпочитал своему собственному во время боевых действиях во Вьетнаме. Об этом сообщает портал War is Boring.

В то время американские военные использовали АК-47, которые они захватили у вражеских подразделений в качестве трофеев, и изготовили для них новые патроны.

- Первоначально АК-47 был доступен лишь в небольших количествах для боевых действий во Вьетнаме в Южном Вьетнаме. Это привело к тому, что АК-47 стал чем-то вроде престижного оружия, - говорит историк Кевин Докери в своей книге "Специальное оружие специального назначения".

Свое собственное оружие американские солдаты ненавидели. В том числе и винтовку М-16. Первый ее проект называли "кошмаром", потому что оружие часто заклинивало в бою. При этом АК-47 был надежен и имел большой магазин на 30 патронов. Также с помощью автомата американские солдаты могли сбить с толку вьетнамцев из-за зеленых трассеров (обычно американцы использовали красные) и нехарактерных для американского оружия звуков стрельбы.

Пентагон заставлял американские войска прочесывать вьетнамские деревни и собирать оставшееся советское оружие и боеприпасы, поэтому недостатка в нем они не испытывали. Кроме того, они регулярно захватывали контрабандное оружие.

Через некоторое время в США начал иразработку собственной секретной линейки захваченного оружия и сделали для него патроны без специальной опознавательной маркировки, которые идеально подходили для спецопераций в Лаосе и Камбодже. При этом официально Вашингтон не участвовал в боевых действиях на территории этих стран. Чуть позже к этим автоматам добавили глушители и модифицированные прицелы.

Через некоторое время американское командование якобы начало саботировать захваченное советское оружие и боеприпасы. "Доработанные" таким образом патроны и автоматы равно поставляли на базы снабжения Вьетконга. Делалось это для того, чтобы подорвать имидж советского оружия среди противников. Через год разведгруппам США полностью запретили даже поднимать вражеское оружие на поле боя, кроме чрезвычайных ситуаций.

После окончания войны часть автоматов вывезли в США и передали в музей. Некоторые из них остались в арсенале сил спецопераций США в учебных целях.


Яна Шамаева

18.02.2019
Права на данный материал
принадлежат Российская газета
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Вьетнам
Камбоджа
Лаос
США
Продукция
АК-74 "Калашников"
Компании
Концерн Калашников
Проекты
Военные учения
Похожие новости
25.12.2018
Made in Russia — 2018. Где в мире русское оружие предпочли американскому
12.02.2018
Чем запомнится Singapore Airshow 2018 для России
29.11.2017
Сиамские хитрецы
08.11.2017
Добрососедство на "Игле"
25.05.2016
Визит Обамы в Ханой: много символики, мало конкретики
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 19.02 17:54
  • 70
Apple and IBM CEOs join Trump's advisory board to make sure AI doesn't kill jobs
  • 19.02 17:34
  • 9
Получит ли МС-21 отечественные композиты: борьба за будущее гражданской авиации РФ
  • 19.02 17:18
  • 13
Отечественная микроэлектроника получит дополнительную поддержку - Медведев
  • 19.02 16:02
  • 79
На "Абрамсы" с "Трофи" в Европе Россия ответит Т-72Б3 с КАЗ Т09-А6
  • 19.02 14:32
  • 10
Беспилотник-смертник: "Калашников" показал миру новинку
  • 19.02 14:02
  • 2
ОАЭ заключили контракт с Россией на покупку ПТРК "Корнет-Э"
  • 19.02 13:55
  • 2
В РФ назвали условия заключения глобального соглашения о РСМД
  • 19.02 13:23
  • 1
Полицию в будущем оснастят очками, выявляющими в толпе преступников
  • 19.02 12:26
  • 7
Россия еще не утвердила список бартерных товаров за покупку Индонезией 11 истребителей Су-35
  • 19.02 11:56
  • 1
В США оценили "смертоносный" российский танк Т-90МС
  • 19.02 11:28
  • 2
В КНР заявили о серийном производстве двигателей с управляемым вектором тяги
  • 19.02 11:27
  • 1
ВВС Италии получают еще четыре самолета М-346
  • 19.02 10:39
  • 2
"Обрезали под ноль": кто убивает научный космос
  • 19.02 10:31
  • 1
Система управления военной полицией изменится с 1 марта - генерал Ивановский
  • 19.02 09:08
  • 3
Культурные кадры: за досуг солдат ответят политруки