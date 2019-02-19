Белорусские десантники получили броневики "Кайман"

В Белоруссии подразделения 103й отдельной гвардейской воздушно-десантной бригады получили на вооружение легкие броневики "Кайман".

Как сообщает пресс-служба Минобороны РБ, бронетранспортер предназначен для разведывательно-диверсионных операций, патрулирования и сопровождения колонн, проведения миротворческих и других операций. Машина имеет дифференцированное бронирование. По бортам и по задней части корпуса класс защиты соответствует Бр4, в лобовой части толщина металла броневой стали на класс выше. Стекла "Каймана" также пулестойкие. Они имеют двойной контур обогрева, внутренний спасает их от запотевания, а наружный - от обледенения.

-Особое внимание в ходе испытаний было уделено боевой живучести машины и экипажа. "Кайман" был проверен пулями из стрелкового оружия: автомата Калашникова, снайперской винтовки СВД, пулемета ПКМ.Результатами испытаний мы остались вполне довольны, - отметил начальник бронетанковой службы отдела вооружения командования сил специальных операций ВС подполковник Андрей Гламазда.

Экипаж бронеавтомобиля состоит из шеси человек, они могут вести огонь из пулемета Калашникова, станового гранатомета АГС17 "Пламя" или 12,7мм крупнокалиберного пулемета "Утес".

Одно из преимуществ "Каймана" - возможность преодоления водных преград вплавь с ходу. Движение по воде осуществляется при помощи водометных движителей, которые располагаются в специальных каналах кормовой части корпуса. Благодаря им машина на плаву может развивать скорость до 8 км/ч. На суше броневик может разогнаться на шоссе до 110 км/ч, а на пересеченной местности - 60 км/ч.

Николай Грищенко