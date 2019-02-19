Франция и Эстония показали беспилотный противотанковый комплекс

Две компании - французская MBDA и эстонская Milrem Robotics на международной оборонной выставке IDEX-2019 в Абу-Даби показали беспилотный противотанковый комплекс на базе платформы THeMIS. Он оснащен противотанковым комплексом пятого поколения и пулеметом.

На сайте французской компании MBDA цитируют Кулдара Вяэрси, генерального директора Milrem Robotics. Он отмечает, что это комбинация двух современных технологий, которая принесет изменения на поле боя и сделает некоторые традиционные технологии устаревшими.

- Беспилотная наземная боевая система эффективна для обеспечения безопасности войск, она расширит их возможности по борьбе танками и любой другой наземной техникой, - отметил Вяэрси.

Противотанковый беспилотник управляется дистанционно. Военнослужащие могут развернуть его, оставаясь на безопасном расстоянии от противника. Новинка производит мало шума и может оставаться незамеченной вплоть до выполнения своей задачи.

Противотанковый беспилотный наземный автомобиль в перспективе может заменить франко-германский переносной противотанковый ракетный комплекс Milan или американский ПТРК Javelin.

Светлана Цыганкова