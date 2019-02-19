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19.02.2019
Российская газета

Франция и Эстония показали беспилотный противотанковый комплекс

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Источник изображения: https://www.mbda-systems.com

Две компании - французская MBDA и эстонская Milrem Robotics на международной оборонной выставке IDEX-2019 в Абу-Даби показали беспилотный противотанковый комплекс на базе платформы THeMIS. Он оснащен противотанковым комплексом пятого поколения и пулеметом.

На сайте французской компании MBDA цитируют Кулдара Вяэрси, генерального директора Milrem Robotics. Он отмечает, что это комбинация двух современных технологий, которая принесет изменения на поле боя и сделает некоторые традиционные технологии устаревшими.

- Беспилотная наземная боевая система эффективна для обеспечения безопасности войск, она расширит их возможности по борьбе танками и любой другой наземной техникой, - отметил Вяэрси.

Противотанковый беспилотник управляется дистанционно. Военнослужащие могут развернуть его, оставаясь на безопасном расстоянии от противника. Новинка производит мало шума и может оставаться незамеченной вплоть до выполнения своей задачи.

Противотанковый беспилотный наземный автомобиль в перспективе может заменить франко-германский переносной противотанковый ракетный комплекс Milan или американский ПТРК Javelin.


Светлана Цыганкова

18.02.2019
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принадлежат Российская газета
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Страны
Германия
ОАЭ
США
Франция
Эстония
Продукция
Javelin ПТРК
Компании
Leonardo
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Проекты
БПЛА
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