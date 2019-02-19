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19.02.2019
Российская газета

Сергей Шойгу поручил "Военторгу" предоставлять скидки

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Источник изображения: Виталий Невар/ТАСС

Руководство Минобороны решило особым образом поощрить некоторых своих награжденных. По указанию главы ведомства Сергея Шойгу, сеть магазинов "Военторг" ввела в действие программу преференций для кавалеров ордена Мужества и медали "За отвагу".

Люди, имеющие эти награды, теперь смогут делать покупки в торговой сети "Армия России" со значительной скидкой. Об этом сообщила главная газета Вооруженных сил "Красная звезда". Размер скидки в публикации не уточняют. Однако известно, что действовать она будет постоянно. Помимо военных кавалеров ордена Мужества и медали "За отвагу", преференцию распространят на удостоенных таких наград участников Великой Отечественной войны, ветеранов армии и флота, а также штатских граждан.

Первыми ордена Мужества как раз получили не военнослужащие, а гражданские летчики. В ноябре 1994 года по указу президента РФ за мужество и отвагу, проявленные при спасении людей с терпящего бедствие в Баренцевом море теплохода "Яхрома", орденами Мужества отметили заместителя командира Нарьян-Марского объединенного авиаотряда Валерия Остапчука и командира вертолета Валерия Афанасьева.

Хотя по статусу этот орден вручают людям, проявившим самоотверженность, мужество и отвагу при охране общественного порядка, в борьбе с преступностью, при спасении людей во время стихийных бедствий, пожаров, катастроф и других чрезвычайных обстоятельств, а также за смелые и решительные действия, совершенные при исполнении воинского, гражданского или служебного долга в условиях, сопряженных с риском для жизни, большинство кавалеров являются военнослужащими. Точных данных об их количестве в Минобороны РФ не сообщают. Однако известно, что орденом Мужества в общей сложности наградили более 100 тысяч человек.

Впервые учрежденную еще осенью 1938 года медаль "За отвагу" имеют гораздо больше людей. За более чем 80-летнюю историю этой награды ее получили более 4,5 млн. человек. Понятно, что многих уже нет в живых. А остальным, будем надеяться, покупательская преференция весьма пригодится.

Стоит иметь в виду, что магазины под брендом "Армия России" сегодня имеются практически во всех регионах страны. Они снабжают всем необходимым не только военные семьи и солдат-призывников, но и гражданское население гарнизонов. В ассортименте "Военторга" - более 3500 наименований товаров, среди которых различные элементы формы одежды, военная фурнитура и атрибутика, сувенирная продукция и продовольствие.


Юрий Гаврилов

18.02.2019
Права на данный материал
принадлежат Российская газета
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Страны
Россия
Компании
Военторг
Минoбороны РФ
Персоны
Шойгу Сергей
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