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19.02.2019
Интерфакс-АВН

США сохранят присутствие в Сирии и после вывода войск, считают в Кремле

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Дмитрий Песков. Архивное фото
Дмитрий Песков. Архивное фото.
Источник изображения: © РИА Новости / Сергей Гунеев

Стамбул. 18 февраля. ИНТЕРФАКС -США смогут так или иначе сохранить присутствие в Сирии и после вывода оттуда своего воинского контингента, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Вероятно, они тем или иным образом сохранят присутствие и когда выведут войска", - сказал он в интервью газете "Хюрриет".

Д.Песков отметил, что сам вывод американских войск вызывает ряд вопросов, в частности, придут ли им на смену военные из какой-то другой страны. Он подчеркнул, что тему вывода войск США из Сирии обсуждают лидеры РФ, Ирана и Турции в ходе своих контактов.

"Позиция в целом остается прежней: нет причины для оптимизма, а неопределенность создает беспокойство", - заявил Д.Песков.

По словам пресс-секретаря российского президента, неопределенная ситуация с выводом американских войск не способствуют решению кризиса в Сирии.

В конце декабря Д.Трамп объявил, что решил вывести американский контингент из Сирии, так как считает, что задача военных - уничтожение ИГ (террористическая группировка, запрещенная в РФ) - выполнена. Газета Wall Street Journal сообщала, что окончательно вывести войска из Сирии США планируют к концу апреля.

18.02.2019
Права на данный материал
принадлежат Интерфакс-АВН
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Иран
Россия
Сирия
США
Турция
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