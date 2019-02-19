Stratfor (США): Западу не следует недооценивать китайско-российские военные связи

Американский эксперт полемизирует с теми западными политиками и аналитиками, которые считают китайско-российские связи «поверхностным партнерством по расчету». По его мнению, обоюдная озабоченность по поводу действий и политики Соединенных Штатов будет способствовать дальнейшему укреплению китайско-российских связей и приведет к расширению их военно-технического сотрудничества.

Среди влиятельных западных политиков и аналитиков бытует мнение о том, что быстро развивающиеся китайско-российские военные связи являются поверхностным партнерством по расчету, которое подпитывают своей близорукой политикой Соединенные Штаты, и которое неизбежно будет ослаблено по причине несовпадающих национальных интересов и взаимного недоверия. "В долгосрочной перспективе я вижу мало того, что могло бы объединить Россию и Китай", - отметил Джеймс Мэттис (James Mattis) в сентябре прошлого года, когда он еще был министром обороны.

Существует достаточно доказательств, подтверждающих мнение, высказанное бывшим министром обороны Соединенных Штатов. Так, например, Россия поддерживает тесные отношения с Индией и Вьетнамом, которые включает в себя продажу Нью-Дели и Ханою современного военного оборудования, в том числе зенитно-ракетных комплексов дальнего радиуса действия и ударных подводных лодок. В то же время обе эти страны вовлечены в территориальные споры с Китаем. Обе они считают Пекин своей принципиальной и долгосрочной военной угрозой.

Кроме того, Россия продолжает занимать явную нейтральную позицию в продолжающемся споре с участием Китая по поводу некоторых районов Южно-Китайского моря. Кроме того, Россия воспринимает как угрозу вторжение Китая в Центральную Азию со своей инициативой "Один пояс, один путь", которая подрывает господствующее положение России в этом регионе и ослабляет позиции возглавляемого Москвой Евразийского экономического союза. В Москве также существуют опасения по поводу того, что Пекин может ослабить традиционную роль России как главного гаранта безопасности в этом регионе.

Что касается военного измерения этих отношений, то, на первых взгляд, создается впечатление, что они являются продолжением непростых двусторонних отношений.

Следует отметить, что Китай и Россию не связывают никакие обязательства в области коллективной обороны. Эти страны не заключили никакого формального пакта в области безопасности, который обязывал бы их защищать друг друга в случае военного конфликта, а существующие двусторонние соглашения в военной области между Китаем и Россией не содержат положения об исполнении обязательств в рамках союзнического договора (casus foederis), которое бы обязывало одну сторону защищать другую. На самом деле обе страны рассматривают друг друга как маловероятную, но тем не менее реальную военную угрозу. Так, например, Россия постоянно выражает озабоченность по поводу значительного китайского арсенала крылатых ракет наземного базирования среднего радиуса действия и баллистических ракет с ядерными и обычными боеголовками, тогда как Китай с подозрением наблюдает за восстановлением боеспособности российского Тихоокеанского флота.

Однако при более внимательном рассмотрении оказывается, что Китай и Россия, в действительности, могут создать более прочное военное стратегическое партнерство.

Основой для военных отношений между Китаем и Россией служит заключенный в 2001 году двусторонний Договор о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве. В Статье 9 этого договора, в частности, подчеркивается: "В случае возникновения ситуации, которая, по мнению одной из Договаривающихся сторон, может создать угрозу миру или затронуть интересы ее безопасности, а также в случае возникновения угрозы агрессии против одной из Договаривающихся сторон Договаривающиеся стороны незамедлительно вступают в контакт друг с другом и проводят консультации в целях устранения возникшей угрозы". Это положение может быть интерпретировано как подразумеваемое обязательство относительно взаимной обороны.

В том же духе сформулировано китайско-российское заявление 2018 года, в котором, в частности, говорится о том, что две страны "намерены и далее наращивать стратегические контакты и координацию между вооруженными силами двух стран, совершенствовать существующие механизмы военного сотрудничества, расширять взаимодействие в сфере практического военного и военно-технического сотрудничества, сообща противостоять вызовам глобальной и региональной безопасности". Разумеется, ни одно из перечисленных положений не свидетельствует о существовании де-юре, или де-факто оборонительного союза, однако формулировки этих документов предусматривает возможность в будущем более тесного военного сотрудничества между этими странами, а также проведение совместных военных учений.

В течение почти десяти лет Китай и Россия проводят двусторонние военные учения под названием "Мирная миссия", - это крупные военные учения, в которых, в основном, участвуют воздушные и наземные силы обеих стран, - а также совместные военно-морские учения. Если к этому добавить такие менее масштабные мероприятия, как компьютерное моделирование защиты от баллистических ракет, а также подготовку внутренних войск, то общее количество ежегодно проводимых китайско-российских учений увеличится до четырех или пяти, и они становятся все более масштабными и значимыми. В сентябре 2018 года 3500 военнослужащих Народно-освободительной армии Китая, а также 900 единиц тяжелых вооружений и 30 самолетов Северного военного округа НОАК первые приняли участие в крупнейших учениях на территории России - в Сибири, а также на российском Дальнем Востоке - за последние четыре года.

Хотя в предыдущем анализе я отметил, что китайские и российские военные в ближайшее время не смогут наладить взаимодействие на том уровне, на котором оно осуществляется в НАТО, участие Китая в учениях "Восток" принесло ощутимую практическую пользу для Народно-освободительной армии Китая помимо символического политического значения. Так, например, эти учения предоставили ценную информацию о развертывании за пределами своей территории китайских вооруженных сил на уровне бригады, которые включали в себя как наземную, так и воздушную составляющую, а также силы специального назначения. Эти учения позволили Народно-освободительной армии Китая получить полезный практический опыт в области экспедиционной логистики.

Следует отметить, что китайско-российские военные учения в течение последних десяти лет проводятся на русском языке с использованием совместных командных кодов российской командной системы. Частично это объясняется тем, что многие офицеры Народно-освободительной армии Китая получили образование в российских военных институтах, и это обстоятельство имеет существенные последствия. "Вместе с узкоспециализированными техническими знаниями офицеры Народно-освободительной армии Китая получают знания о русских военных традициях, стратегии и тактике, что оказывает значительное влияние на формирование вооруженных сил и военные организации, а также делает более совместимыми представления обеих стран о современных угрозах и методах ведения войны", - подчеркнул Александр Королев в статье, опубликованной в апреле 2018 года в журнале Asian Security.

Кроме того, Китай и Россия продолжают углублять сотрудничество в военно-технической области. После спада, вызванного практикой нелицензированного копирования на основе обратного инжиниринга российской техники в 2006 и в 2007 году, военно-техническое сотрудничество постепенно расширяется, а Китай приобретает статус "специального" или "привилегированного партнера". Самая большая двусторонняя программа в области обороны относится к зенитно-ракетным комплексам и авиационным двигателям, и Россия теперь рассматривает Китай не только как экспортный рынок, но и считает его настоящим партнером в области оборонной промышленности. Российские и китайские официальные лица постоянно подчеркивают, что военно-техническое сотрудничество является основой китайско-российского стратегического партнерства.

Согласно внутреннему кремлевскому исследованию, процитированному Александром Габуевым (Alexander Gabuev) в журнале Foreign Affairs, через десять лет Китай вряд ли будет использовать российскую военную технику, если учитывать огромные инвестиции Пекина в исследования и разработку. Поэтому не вызывает удивления тот факт, что Россия продает Китаю самые современные образцы вооружений, в том числе истребители Су-35С ("Фланкер-Е" по кодировке НАТО), а также зенитно-ракетные комплексы дальнего радиуса действия С-400 "Триумф" [SA-21 Growler (Ворчун) по кодификации НАТО], и делается это с учетом того, что вскоре военный импорт из России станет уже ненужным для Китая. Вместе с тем в этом исследовании также подчеркивается, что обе страны двигаются к военно-технологическому партнерству как равные его участники и все больше фокусируют внимание на исследованиях и разработках, а также на совместном производстве оружия.

Обоюдная озабоченность по поводу действий и политики Соединенных Штатов, - в национальной стратегии безопасности США отмечается, что Китай и Россия "пытаются подорвать безопасность Америки и ее процветание", - судя по всему, будет способствовать дальнейшему укреплению китайско-российских связей. Так, например, прошлогодние учения сил противоракетной обороны с использованием компьютерного моделирования проводились во второй раз за время китайско-российского военного сотрудничества и явились прямым результатом озабоченность обеих стран по поводу размещения Соединенными Штатами установок THAAD на Корейском полуострове. Обе страны назвали это решение "безрассудным" и способным разрушить "стратегический баланс" на Корейском полуострове и также в регионе в целом. Опасения по поводу действий Соединенных Штатов могут стать еще более серьезными из-за вероятного прекращения в 2019 году действия Договора о ракетах средней и меньшей дальности, заключенного в 1987 году.

В предстоящее десятилетие мы ожидаем увидеть не только увеличение размеров и масштабов китайско-российских военных учений, но также расширение военно-технического сотрудничества между этими странами. Одни только недавние поставки истребителей Су-35С и зенитно-ракетных комплексов С-400 предполагают обязательные контакты между военнослужащими и проведение совместных тренировок, а также обмен оперативным опытом между военными обеих стран. Однако тесные китайско-российские военные связи не следует смешивать с настоящим военным союзом. Китай традиционно избегает любых типов формальных союзов и, вероятнее всего, продолжит это делать и в будущем. В то же время отрицание активных китайско-российских военных связей по причине несовпадения национальных интересов России и Китая, а также отсутствия оперативного взаимодействия по типу НАТО, может привести к недооценке уже существующего и углубляющегося уровня военного сотрудничества между Пекином и Москвой.

Франц-Стефан Гейди - старший научный сотрудник американского Института Восток-Запад (EastWest Institute).

Франц-Стефан Гэйди (Franz-Stefan Gady)

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