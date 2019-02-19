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19.02.2019
ЦАМТО

На Международной выставке "Аэро Индия – 2019" будут представлены 39 российских организаций

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Aero India - 2017
Статическая экспозиция "Рособоронэкспорта" на Aero India - 2017.
Источник изображения: Марина Лысцева/ТАСС

ЦАМТО, 18 февраля. На Международной выставке "Аэро Индия – 2019" будут представлены 39 российских организаций, сообщили в пресс-службе ФСВТС, подчеркнув, что Россия является постоянным участником выставки "Аэро Индия".

Организатором российской экспозиции продукции военного назначения на "Аэро Индия 2019" является АО "Рособоронэкспорт".

На площади более 800 кв. м свою продукцию представят 39 российских организаций, среди которых: АО "Рособоронэкспорт", ПАО "ОАК", АО "Вертолеты России", АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей", АО "ОДК", АО "НПК "Техмаш", АО "Швабе", ПАО "АК "Рубин" и другие.

В виде моделей, макетов и других рекламных материалов на стендах российских компаний будут представлены: самолеты МиГ-35Д, Су-35, Су-ЗОМК, Як-130 и Ил-76МД-90А, вертолеты Ка-52, Ми-26Т2, Ка-226Т и "Ансат", зенитная ракетная система С-400, зенитные ракетные комплексы "Бук-М2Э" и "Тор-М2Э", зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1" и реактивная система залпового огня "Смерч", а также различные системы оптического наблюдения.

Делегацию ФСВТС России на выставке возглавит заместитель директора Службы Анатолий Пунчук.

В ходе проведения выставки запланированы встречи с представителями Министерства обороны Республики Индии и официальными делегациями других стран.

Международная авиационно-космическая выставка "Аэро Индия – 2019" пройдет с 20 по 24 февраля 2019 г. на территории авиабазы ВВС Индии (г.Бангалор).

Организаторы мероприятия – Министерство обороны Республики Индии, Defence Exhibition Organisation, Департамент по оборонному производству Минобороны Индии и индийская авиастроительная компания Hindustan Aeronautics Limited.

Основные тематические разделы – авиатранспорт, авиаприборы, навигационное обеспечение, системы безопасности, оборудование для аэродромов и аэропортов, технологии наземного обслуживания.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте ФСВТС.

18.02.2019
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принадлежат ЦАМТО
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
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Страны
Индия
Россия
Продукция
96К6 Панцирь-С1
9А52-2 Смерч
Tор-М2
Ансат
Бук-М2
Ил-476
Ил-76
Ил-76МД
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