Ракету "Союз-2" со спутником Egyptsat-A установили на стартовой площадке Байконура

Запуск спутника запланирован на вечер 21 февраля

ТАСС, 18 февраля. Ракета-носитель "Союз-2" с египетским спутником Egyptsat-A установлена на стартовой площадке космодрома Байконур, откуда 21 февраля запланирован ее запуск, сообщили в понедельник в пресс-службе РКК "Энергия" (предприятие - изготовитель аппарата).

"На космодроме Байконур началась предстартовая подготовка ракеты космического назначения со спутником Egyptsat-A. Ракета-носитель "Союз-2" с разгонным блоком "Фрегат" сегодня была установлена на стартовом комплексе площадки 31 космодрома Байконур", - говорится в сообщении.

Запуск спутника запланирован на 21 февраля в 19:47 мск. Трасса полета ракеты-носителя пройдет в северном направлении от космодрома Байконур над территорией Казахстана (Актюбинская и Костанайская области) и России (Уральский регион), уточнили в РКК "Энергия".

Изначально EgyptSat-A должен был отправиться на орбиту 22 ноября 2018 года, однако сначала пуск перенесли на 27 декабря, затем - на 7 февраля 2019 года, позднее - на 21 февраля. Аппарат создавался в интересах египетского Национального агентства по дистанционному зондированию Земли.

Спутник EgyptSat-A

EgyptSat-A должен заменить спутник российского производства EgyptSat-2, связь с которым оборвалась в апреле 2015 года. В мае 2016 года РКК "Энергия" сообщила, что приступила к созданию аппарата за счет страхового покрытия по потерянному спутнику. Эквивалентная стоимость новых работ составляет примерно $100 млн.

Его предшественник - EgyptSat-1 - был изготовлен украинским предприятием КБ "Южное". Спутник запустили в 2007 году с космодрома Байконур с помощью ракеты-носителя "Днепр". В июле 2010 года управление аппаратом было потеряно.

Новый египетский космический аппарат EgyptSat-A получит усовершенствованные оптико-электронную систему и бортовой комплекс управления, высокоскоростную бортовую радиолинию и модернизированные солнечные батареи. При этом доля российских комплектующих в EgyptSat-A будет существенно выше, чем в EgyptSat-2. В частности, на спутнике будут установлены отечественные передатчики X-диапазона, прошедшие апробацию на Международной космической станции.