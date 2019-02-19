В России разработают новый патрульный корабль для Шри-Ланки

Зеленодольский судостроительный завод разрабатывает для Шри-Ланки новый патрульный корабль вместо "Гепарда-5.1", переговоры о поставке которого велись последние несколько лет, сообщил в ходе выставки вооружений IDEX-2019 гендиректор судостроительной корпорации "Ак Барс" (включает в свой состав Зеленодольский завод) Ренат Мистахов.

"Сейчас мы прорабатываем проект патрульного корабля меньшего водоизмещения. Если на рынке предлагаешь продукцию и ее не покупают - вроде бы нравится, да купить не могут. Значит или цена не устраивает, или техническим параметрам не соответствует. Поэтому мы понимаем, что нужно подобрать корабль, который бы им соответствовал - наверное, "Гепард-5.1", который мы им (ланкийской стороне - ред.) предлагали, для них слишком избыточный по водоизмещению", - цитирует Р. Мистахова РИА Новости.

Как сообщал в 2018 году заместитель директора ФСВТС России Михаил Петухов, РФ и Шри-Ланка в ближайшее время могут договориться о предоставлении Москвой кредита на покупку патрульного корабля проекта "Гепард-5.1".

Ранее источник в сфере военно-технического сотрудничества сообщил, что Россия и Шри-Ланка согласовали контракт на поставку фрегатов проекта "Гепард-5.1". Позднее официальный представитель ФСВТС России Мария Воробьева уточнила, что переговоры Москвы и Коломбо идут о поставках одного патрульного корабля. По ее словам, министерство финансов РФ прорабатывает вопрос о выделении ланкийской стороне экспортного кредита на осуществление данной покупки.