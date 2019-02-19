Войти
19.02.2019
Военно-промышленный курьер

В России разработают новый патрульный корабль для Шри-Ланки

554
0
0
Источник изображения: vpk-news.ru

Зеленодольский судостроительный завод разрабатывает для Шри-Ланки новый патрульный корабль вместо "Гепарда-5.1", переговоры о поставке которого велись последние несколько лет, сообщил в ходе выставки вооружений IDEX-2019 гендиректор судостроительной корпорации "Ак Барс" (включает в свой состав Зеленодольский завод) Ренат Мистахов.

"Сейчас мы прорабатываем проект патрульного корабля меньшего водоизмещения. Если на рынке предлагаешь продукцию и ее не покупают - вроде бы нравится, да купить не могут. Значит или цена не устраивает, или техническим параметрам не соответствует. Поэтому мы понимаем, что нужно подобрать корабль, который бы им соответствовал - наверное, "Гепард-5.1", который мы им (ланкийской стороне - ред.) предлагали, для них слишком избыточный по водоизмещению", - цитирует Р. Мистахова РИА Новости.

Как сообщал в 2018 году заместитель директора ФСВТС России Михаил Петухов, РФ и Шри-Ланка в ближайшее время могут договориться о предоставлении Москвой кредита на покупку патрульного корабля проекта "Гепард-5.1".

Ранее источник в сфере военно-технического сотрудничества сообщил, что Россия и Шри-Ланка согласовали контракт на поставку фрегатов проекта "Гепард-5.1". Позднее официальный представитель ФСВТС России Мария Воробьева уточнила, что переговоры Москвы и Коломбо идут о поставках одного патрульного корабля. По ее словам, министерство финансов РФ прорабатывает вопрос о выделении ланкийской стороне экспортного кредита на осуществление данной покупки.

18.02.2019
Права на данный материал
принадлежат Военно-промышленный курьер
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Кредитование
Страны
Россия
Шри-Ланка
Компании
ЗДЗ Горького
Минфин РФ
ФСВТС РФ
Похожие новости
25.09.2017
Шри-Ланка приобретет у России шесть бывших индийских истребителей Су-30К
25.09.2017
Шри-Ланка ведет переговоры о закупке шести истребителей Су-30К из Барановичей
03.07.2017
"Лидер", "Прибой" и морской "Панцирь": чем запомнился военно-морской салон
30.06.2017
Россия и Шри-Ланка ведут переговоры о покупке корабля "Гепард-5.1" в кредит
27.03.2017
Россия согласовала контракт со Шри-Ланкой на поставку кораблей "Гепард-3.9"
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 19.02 17:54
  • 70
Apple and IBM CEOs join Trump's advisory board to make sure AI doesn't kill jobs
  • 19.02 17:34
  • 9
Получит ли МС-21 отечественные композиты: борьба за будущее гражданской авиации РФ
  • 19.02 17:18
  • 13
Отечественная микроэлектроника получит дополнительную поддержку - Медведев
  • 19.02 16:02
  • 79
На "Абрамсы" с "Трофи" в Европе Россия ответит Т-72Б3 с КАЗ Т09-А6
  • 19.02 14:32
  • 10
Беспилотник-смертник: "Калашников" показал миру новинку
  • 19.02 14:02
  • 2
ОАЭ заключили контракт с Россией на покупку ПТРК "Корнет-Э"
  • 19.02 13:55
  • 2
В РФ назвали условия заключения глобального соглашения о РСМД
  • 19.02 13:23
  • 1
Полицию в будущем оснастят очками, выявляющими в толпе преступников
  • 19.02 12:26
  • 7
Россия еще не утвердила список бартерных товаров за покупку Индонезией 11 истребителей Су-35
  • 19.02 11:56
  • 1
В США оценили "смертоносный" российский танк Т-90МС
  • 19.02 11:28
  • 2
В КНР заявили о серийном производстве двигателей с управляемым вектором тяги
  • 19.02 11:27
  • 1
ВВС Италии получают еще четыре самолета М-346
  • 19.02 10:39
  • 2
"Обрезали под ноль": кто убивает научный космос
  • 19.02 10:31
  • 1
Система управления военной полицией изменится с 1 марта - генерал Ивановский
  • 19.02 09:08
  • 3
Культурные кадры: за досуг солдат ответят политруки