АО "ГСС" опровергло информацию об отказе авиакомпании CityJet от самолетов SSJ100
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Информация о состоявшемся возврате авиакомпанией CityJet самолетов SSJ100 их собственнику не соответствует действительности, заявили в пресс-службе АО "Гражданские самолеты Сухого" (ГСС)
"В настоящее время авиакомпания CityJet пересматривает свою бизнес-модель, в этой связи ГСС и CityJet активно взаимодействуют для решения данного вопроса в части SSJ100", – говорится в сообщении.
Ранее газета "Ведомости" написала, что единственный европейский эксплуатант российских самолетов Sukhoi Superjet 100 ирландская авиакомпания CityJet возвращает России семь судов, полученных в лизинг в 2016–2017 годах.
18.02.2019
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Права на данный материал
принадлежат Военно-промышленный курьер
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