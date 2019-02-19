АО "ГСС" опровергло информацию об отказе авиакомпании CityJet от самолетов SSJ100

Информация о состоявшемся возврате авиакомпанией CityJet самолетов SSJ100 их собственнику не соответствует действительности, заявили в пресс-службе АО "Гражданские самолеты Сухого" (ГСС)

"В настоящее время авиакомпания CityJet пересматривает свою бизнес-модель, в этой связи ГСС и CityJet активно взаимодействуют для решения данного вопроса в части SSJ100", – говорится в сообщении.

Ранее газета "Ведомости" написала, что единственный европейский эксплуатант российских самолетов Sukhoi Superjet 100 ирландская авиакомпания CityJet возвращает России семь судов, полученных в лизинг в 2016–2017 годах.