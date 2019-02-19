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19.02.2019
Российская газета

Грузия представила новый 120-мм самоходный миномет

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Источник изображения: rg.ru

Министерство обороны Грузии продемонстрировало на международной выставке IDEX-2019 в Абу-Даби новый самоходный минометный комплекс калибра 120 миллиметров. Он выполнен на базе бронеавтомобиля Didgori с колесной формулой 4х4.

Грузинский комплекс на базе Didgori Meomari - аналог 120-мм самоходного минометного комплекса Alakran. Но данная конструкция более простая и лишена приводов наведения миномета. После перевода в боевое положение огонь из миномета ведется аналогично базовому буксируемому орудию.

Как сообщает bmpd, используемый в грузинском комплексе 120-мм миномет является копией еще советского 2Б11. Но есть вероятность, что в грузинском варианте миномет снимается с самоходной установки и использоваться отдельно.

Грузинский самоходный минометный комплекс имеет массу 8200 килограммов, экипаж - пять военнослужащих. Его скорость по шоссе - до 120 километров в час, запас хода - 500 километров. Заявлена защита от усиленной пули 7,62х51 миллиметра с дистанции 10 метров.


Светлана Цыганкова

18.02.2019
Права на данный материал
принадлежат Российская газета
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
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Страны
Грузия
ОАЭ
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