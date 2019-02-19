Россия поставила Турции первый многоцелевой вертолет Ка-32

АБУ-ДАБИ, 18 фев — РИА Новости. Россия поставила Турции первый многоцелевой Ка-32 в рамках контракта на три машины, заявил РИА Новости гендиректор холдинга "Вертолеты России" Андрей Богинский.

"В конце марта — во втором квартале года планируем продолжить переговоры о расширении поставок", — уточнил он на выставке вооружений IDEX-2019.

По словам Богинского, Анкара может приобрести еще пять таких машин. Глава "Вертолетов России" также отметил, что турецкая сторона заинтересована в закупках отечественных многоцелевых вертолетов "Ансат".

Средний многоцелевой Ка-32А11BC предназначен для выполнения специальных поисково-спасательных и высотно-монтажных работ, а также мероприятий по пожаротушению. Кроме того, вертолет можно использовать для транспортировки груза внутри фюзеляжа и на внешней подвеске, трелевки леса, эвакуации больных и пострадавших.