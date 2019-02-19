Войти
19.02.2019
РИА Новости

Россия поставила Турции первый многоцелевой вертолет Ка-32

501
0
0
Вертолет Ка-32
Вертолет Ка-32.
Источник изображения: © РИА Новости / Рамиль Ситдиков

АБУ-ДАБИ, 18 фев — РИА Новости. Россия поставила Турции первый многоцелевой Ка-32 в рамках контракта на три машины, заявил РИА Новости гендиректор холдинга "Вертолеты России" Андрей Богинский.

"В конце марта — во втором квартале года планируем продолжить переговоры о расширении поставок", — уточнил он на выставке вооружений IDEX-2019.

По словам Богинского, Анкара может приобрести еще пять таких машин. Глава "Вертолетов России" также отметил, что турецкая сторона заинтересована в закупках отечественных многоцелевых вертолетов "Ансат".

Средний многоцелевой Ка-32А11BC предназначен для выполнения специальных поисково-спасательных и высотно-монтажных работ, а также мероприятий по пожаротушению. Кроме того, вертолет можно использовать для транспортировки груза внутри фюзеляжа и на внешней подвеске, трелевки леса, эвакуации больных и пострадавших.

18.02.2019
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
ОАЭ
Россия
Турция
Продукция
Ансат
Ка-32
Компании
Вертолеты России
Похожие новости
19.02.2019
Турция получила первый российский вертолет Ка-32
19.07.2017
Более 650 компаний представят свою продукцию на авиасалоне МАКС-2017
09.11.2015
Россия покажет на авиасалоне в Дубае более 200 видов военной техники
15.11.2011
Российские вертолеты могут стать основой спасательной авиации Ближнего Востока и Северной Африки - "Вертолеты России"
22.09.2010
Холдинг "Вертолеты России" предлагает легкий многоцелевой "Ансат" авиационным рынкам Африки
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 19.02 17:54
  • 70
Apple and IBM CEOs join Trump's advisory board to make sure AI doesn't kill jobs
  • 19.02 17:34
  • 9
Получит ли МС-21 отечественные композиты: борьба за будущее гражданской авиации РФ
  • 19.02 17:18
  • 13
Отечественная микроэлектроника получит дополнительную поддержку - Медведев
  • 19.02 16:02
  • 79
На "Абрамсы" с "Трофи" в Европе Россия ответит Т-72Б3 с КАЗ Т09-А6
  • 19.02 14:32
  • 10
Беспилотник-смертник: "Калашников" показал миру новинку
  • 19.02 14:02
  • 2
ОАЭ заключили контракт с Россией на покупку ПТРК "Корнет-Э"
  • 19.02 13:55
  • 2
В РФ назвали условия заключения глобального соглашения о РСМД
  • 19.02 13:23
  • 1
Полицию в будущем оснастят очками, выявляющими в толпе преступников
  • 19.02 12:26
  • 7
Россия еще не утвердила список бартерных товаров за покупку Индонезией 11 истребителей Су-35
  • 19.02 11:56
  • 1
В США оценили "смертоносный" российский танк Т-90МС
  • 19.02 11:28
  • 2
В КНР заявили о серийном производстве двигателей с управляемым вектором тяги
  • 19.02 11:27
  • 1
ВВС Италии получают еще четыре самолета М-346
  • 19.02 10:39
  • 2
"Обрезали под ноль": кто убивает научный космос
  • 19.02 10:31
  • 1
Система управления военной полицией изменится с 1 марта - генерал Ивановский
  • 19.02 09:08
  • 3
Культурные кадры: за досуг солдат ответят политруки