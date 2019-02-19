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19.02.2019
ЦАМТО

Словенская компания Valhalla представила на выставке IDEX 2019 облегченную версию ДУМВ Midgard-300

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ДУМВ Midgard-300 Lite
ДУМВ Midgard-300 Lite.
Источник изображения: www.aei-systems.com

ЦАМТО, 18 февраля. Словенская компания-разработчик Valhalla в рамках выставки IDEX 2019 представила новый дистанционно управляемый модуль вооружения (ДУМВ) Midgard-300 Lite, оснащенный 30-мм пушкой "Веном" (Venom).

По информации Janes.com, представленный на стенде International Golden Group в павильоне ОАЭ ДУМВ со сверхнизким профилем Midgard 300 Lite был разработан для усиления огневой мощи бронетехники всех типов.

Midgard 300 Lite сохранил возможность стрельбы на больших углах возвышения, присущей базовой версии Midgard 300. Проведенная модификация позволила снизить массу крепления и упростить подачу боеприпасов.

ДУМВ оснащен разработанной британской компанией AEI Systems стабилизированной 30-мм пушкой Venom под патрон калибра 30x113 мм, которая является улучшенной версией 30-мм пушки ADEN, первоначально разработанной для применения на авиационной технике.

По данным компании, эффективная дальность стрельбы Venom – 2000 м. Оператор может выбрать режим огня: одиночными или непрерывный огонь с темпом 200/240 выстр./мин или 1300 выстр./мин.

Огневые испытания модуля в Великобритании с использованием боеприпасов компании EXPAL калибра 30x113 мм успешно завершились в октябре 2018 года.

18.02.2019
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принадлежат ЦАМТО
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в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
ОАЭ
Словения
Компании
IG Group
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