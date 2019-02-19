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19.02.2019
Военно-промышленный курьер

Эстонские саперы-водолазы тренируются на Сааремаа

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Источник изображения: vpk-news.ru

Саперы-водолазы эстонских ВМС отправились на остров Сааремаа. Там они совместно с водолазами государственного Спасательного департамента отработают на озере Каруярв погружение в зимних условиях, передает агентство BNS.

В понедельник саперы-водолазы ВМС разбили на Сааремаа временный лагерь. В течение всей рабочей недели они будут заниматься погружением в зимних условиях. К десяти саперам-водолазам присоединятся три водолаза спасательного департамента. "В зимних условиях мы уделяем особое внимание контролю за процедурами. Важно также проверять, как постоянное перемещение между поверхностью воды и дном водоема отражается на снаряжении зимой", - сказал глава водолазной группы ВМС старший лейтенант Прийт Каазикмяэ.

В ходе тренировок водолазы будут с помощью эхолокаторов искать подводные тренировочные взрывные устройства. Они также отработают поиски пропавшего в ходе погружения водолаза и его подъем на поверхность. 

Курортная зона Каруярв - популярная летом зона отдыха и купания. В советское время озеро использовалось в качестве тренировочного полигона ВВС, поэтому в нем до сих пор могут быть неразорвавшиеся взрывные устройства. С 2009 года из воды достали более 50 взрывных устройств.

18.02.2019
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принадлежат Военно-промышленный курьер
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Страны
Эстония
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