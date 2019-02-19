На Урале "Искандеры" уничтожили командные пункты "противника"
Ракетчики ЗВО на полигоне Капустин Яр выполнили боевой пуск ракеты ОТРК Искандер-М. 5 марта 2018.
Источник изображения: © Фото : Минобороны России
Расчеты оперативно-тактических ракетных комплексов "Искандер-М" уничтожили защищенный командный пункт "противника" в рамках проходящих в Свердловской области учений. В них задействованы триста человек.
"Военнослужащие выполнили одиночные и групповые электронные пуски по мишеням, которые имитируют объекты условного противника. Боевые расчеты отработали задачи с подготовленных и неподготовленных стартовых позиций", - рассказали в пресс-службе Центрального военного округа.
Помимо прочего расчеты нанесли ракетные удары по группировке войск, наземным целям и инфраструктуре неприятеля, удаленных на расстоянии до пяти сотен километров. Водители закрепили навыки в различных условиях местности.
Татьяна Воробьева
18.02.2019
Права на данный материал
принадлежат Российская газета
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
Права на данный материал
принадлежат Российская газета
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
- В новости упоминаются
Продукция
Компании
Проекты
Похожие новости
loading...