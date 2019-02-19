В Сенат США поступил запрос на поставку Вьетнаму американских вооружений
Сенат США должен одобрить поставку Вьетнаму партии американских вооружений в рамках военного сотрудничества с Соединенными Штатами. Об этом говорится в докладе для комиссии Сената США по делам вооруженных сил командующего ВС США в зоне Индийского и Тихого океанов (USINDOPACOM) адмирала Филиппа С. Дэвидсона, передает блог bmpd.
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Как указал в своем докладе адмирал, "военное сотрудничество между USINDOPACOM и вьетнамскими военными в первую очередь направлено на укрепление вьетнамского военно-морского потенциала", в рамках которого Ханой объявил о приобретении новой партии американских военных систем, в которую войдут беспилотники, учебные самолеты и патрульный корабль.
Американский Сенат должен одобрить поставку Вьетнаму тактических беспилотных летательных аппаратов Boeing Insitu ScanEagle (применяемых в том числе в варианте корабельного базирования), турбовинтовых учебно-тренировочных самолетов Beechcraft T-6 Texan II, а также, видимо, о планируемой передаче Вьетнаму еще одного большого патрульного корабля типа Hamilton из числа выводимых из состава береговой охраны США. При этом сведения о количестве беспилотников и учебных самолетов, озвучены не были.
Ранее, в 2017 году, береговая охрана Вьетнама получила от США большой патрульный корабль WHEC 722 Morgenthau типа Hamilton, выведенный из состава береговой охраны США. Тогда же сообщалось и о планах о передаче второго такого же корабля. Планы по приобретению БЛА ScanEagle были озвучены в начале прошлого года, тогда же сообщалось об интересе ВВС Вьетнама к учебно-тренировочным самолетам T-6 Texan II.
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в первую очередь направлено на укрепление вьетнамского военно-морского потенциалаСудя по всему, задача сдерживания Китая воспринимается американскими стратегами крайне серьезно. Всех соседей КНР можно условно разделить на 3 группы:
1. Прямые военные союзники Штатов - Япония, Корея, Тайвань - имеют сильные авиацию и флот (помимо баз США). Пожалуй, сюда же можно отнести Австралию: далеко, но с большими планами по усилению флота.
2. Филиппины и проч шалупонь - слабое государство, но важный подконтрольный плацдарм.
3. Индия, Вьетнам, Малайзия - довольно самостоятельные региональные державы, имеющие противоречия с КНР (споры за шельф, приграничные регионы и т.д.).
Вот последнюю группу, особенно Индию, США активно обрабатывают уже лет 5 как. Точечная работа с Вьетнамом из этой статьи вполне укладывается в логику окружения Пекина. Дорогое они не осилят, а всякие мелочи и б/у - пож-ста. Ханою тоже глупо отказываться от таких презентов.
В этом ключе для китайских товарищей Россия (хорошие отношения с ней) может быть важна не меньше, чем Пекин для нас.