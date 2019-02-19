В Сенат США поступил запрос на поставку Вьетнаму американских вооружений

Сенат США должен одобрить поставку Вьетнаму партии американских вооружений в рамках военного сотрудничества с Соединенными Штатами. Об этом говорится в докладе для комиссии Сената США по делам вооруженных сил командующего ВС США в зоне Индийского и Тихого океанов (USINDOPACOM) адмирала Филиппа С. Дэвидсона, передает блог bmpd.

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Как указал в своем докладе адмирал, "военное сотрудничество между USINDOPACOM и вьетнамскими военными в первую очередь направлено на укрепление вьетнамского военно-морского потенциала", в рамках которого Ханой объявил о приобретении новой партии американских военных систем, в которую войдут беспилотники, учебные самолеты и патрульный корабль.

Американский Сенат должен одобрить поставку Вьетнаму тактических беспилотных летательных аппаратов Boeing Insitu ScanEagle (применяемых в том числе в варианте корабельного базирования), турбовинтовых учебно-тренировочных самолетов Beechcraft T-6 Texan II, а также, видимо, о планируемой передаче Вьетнаму еще одного большого патрульного корабля типа Hamilton из числа выводимых из состава береговой охраны США. При этом сведения о количестве беспилотников и учебных самолетов, озвучены не были.

Ранее, в 2017 году, береговая охрана Вьетнама получила от США большой патрульный корабль WHEC 722 Morgenthau типа Hamilton, выведенный из состава береговой охраны США. Тогда же сообщалось и о планах о передаче второго такого же корабля. Планы по приобретению БЛА ScanEagle были озвучены в начале прошлого года, тогда же сообщалось об интересе ВВС Вьетнама к учебно-тренировочным самолетам T-6 Texan II.