Войти
19.02.2019
Военное обозрение

В Сенат США поступил запрос на поставку Вьетнаму американских вооружений

559
1
+1

Сенат США должен одобрить поставку Вьетнаму партии американских вооружений в рамках военного сотрудничества с Соединенными Штатами. Об этом говорится в докладе для комиссии Сената США по делам вооруженных сил командующего ВС США в зоне Индийского и Тихого океанов (USINDOPACOM) адмирала Филиппа С. Дэвидсона, передает блог bmpd.

Источник изображения: www.facebook.com/WarComissar

Как указал в своем докладе адмирал, "военное сотрудничество между USINDOPACOM и вьетнамскими военными в первую очередь направлено на укрепление вьетнамского военно-морского потенциала", в рамках которого Ханой объявил о приобретении новой партии американских военных систем, в которую войдут беспилотники, учебные самолеты и патрульный корабль.

Американский Сенат должен одобрить поставку Вьетнаму тактических беспилотных летательных аппаратов Boeing Insitu ScanEagle (применяемых в том числе в варианте корабельного базирования), турбовинтовых учебно-тренировочных самолетов Beechcraft T-6 Texan II, а также, видимо, о планируемой передаче Вьетнаму еще одного большого патрульного корабля типа Hamilton из числа выводимых из состава береговой охраны США. При этом сведения о количестве беспилотников и учебных самолетов, озвучены не были.

Ранее, в 2017 году, береговая охрана Вьетнама получила от США большой патрульный корабль WHEC 722 Morgenthau типа Hamilton, выведенный из состава береговой охраны США. Тогда же сообщалось и о планах о передаче второго такого же корабля. Планы по приобретению БЛА ScanEagle были озвучены в начале прошлого года, тогда же сообщалось об интересе ВВС Вьетнама к учебно-тренировочным самолетам T-6 Texan II.

18.02.2019
Права на данный материал
принадлежат Военное обозрение
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Вьетнам
Индия
США
Продукция
Т-6 Texan-II
Компании
Beechcraft
Boeing
Проекты
Hamilton
БПЛА
Военные учения
Похожие новости
19.02.2019
Вьетнам заказал американские военные системы
12.02.2018
Чем запомнится Singapore Airshow 2018 для России
16.05.2016
Военные новости: китайская подводная угроза
06.05.2013
Лидеры прежние
05.09.2011
Главная составляющая МАКСа-2011 – военная
1 комментарий
№1
19.02.2019 00:57
Цитата, q
в первую очередь направлено на укрепление вьетнамского военно-морского потенциала
Судя по всему, задача сдерживания Китая воспринимается американскими стратегами крайне серьезно. Всех соседей КНР можно условно разделить на 3 группы:
1. Прямые военные союзники Штатов - Япония, Корея, Тайвань - имеют сильные авиацию и флот (помимо баз США). Пожалуй, сюда же можно отнести Австралию: далеко, но с большими планами по усилению флота.
2. Филиппины и проч шалупонь - слабое государство, но важный подконтрольный плацдарм.
3. Индия, Вьетнам, Малайзия - довольно самостоятельные региональные державы, имеющие противоречия с КНР (споры за шельф, приграничные регионы и т.д.).

Вот последнюю группу, особенно Индию, США активно обрабатывают уже лет 5 как. Точечная работа с Вьетнамом из этой статьи вполне укладывается в логику окружения Пекина. Дорогое они не осилят, а всякие мелочи и б/у - пож-ста. Ханою тоже глупо отказываться от таких презентов.
В этом ключе для китайских товарищей Россия (хорошие отношения с ней) может быть важна не меньше, чем Пекин для нас.
+1
Сообщить
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 19.02 17:54
  • 70
Apple and IBM CEOs join Trump's advisory board to make sure AI doesn't kill jobs
  • 19.02 17:34
  • 9
Получит ли МС-21 отечественные композиты: борьба за будущее гражданской авиации РФ
  • 19.02 17:18
  • 13
Отечественная микроэлектроника получит дополнительную поддержку - Медведев
  • 19.02 16:02
  • 79
На "Абрамсы" с "Трофи" в Европе Россия ответит Т-72Б3 с КАЗ Т09-А6
  • 19.02 14:32
  • 10
Беспилотник-смертник: "Калашников" показал миру новинку
  • 19.02 14:02
  • 2
ОАЭ заключили контракт с Россией на покупку ПТРК "Корнет-Э"
  • 19.02 13:55
  • 2
В РФ назвали условия заключения глобального соглашения о РСМД
  • 19.02 13:23
  • 1
Полицию в будущем оснастят очками, выявляющими в толпе преступников
  • 19.02 12:26
  • 7
Россия еще не утвердила список бартерных товаров за покупку Индонезией 11 истребителей Су-35
  • 19.02 11:56
  • 1
В США оценили "смертоносный" российский танк Т-90МС
  • 19.02 11:28
  • 2
В КНР заявили о серийном производстве двигателей с управляемым вектором тяги
  • 19.02 11:27
  • 1
ВВС Италии получают еще четыре самолета М-346
  • 19.02 10:39
  • 2
"Обрезали под ноль": кто убивает научный космос
  • 19.02 10:31
  • 1
Система управления военной полицией изменится с 1 марта - генерал Ивановский
  • 19.02 09:08
  • 3
Культурные кадры: за досуг солдат ответят политруки