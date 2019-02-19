МРК "Орехово-Зуево" на учениях в Черном море применит ракеты "Калибр"

Малый ракетный корабль "Орехово-Зуево" Черноморского флота на боевых учениях в Черном море выполнит пуск ракет "Калибр-НК" по кораблю "противника". Об этом сегодня сообщил начальник отдела информационного обеспечения ЧФ, капитан второго ранга Алексей Рулев.

- Экипаж отработает действия по отражению ракетной атаки и уничтожению надводного корабля условного противника с применением высокоточного ракетного комплекса "Калибр-НК", - рассказал Рулев.

По плану учений, МРК, предназначенный для охраны и защиты экономической морской зоны государства, выполнял задачи в море и был атакован противником, применившим ракетное оружие. Расчеты систем ПВО на "Орехово-Зуево" отследили и уничтожили вражескую ракету.

Получив данные о месте нахождения корабля-агрессора, ракетчики "Орехово-Зуево" нанесли ответный удар, выполнив электронный пуск из ракетного комплекса "Калибр-НК".

Юлия Крымова (Севастополь)