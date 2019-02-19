Vnmedia (Вьетнам): российские сверхзвуковые бомбардировщики заставят каждого противника сдаться

Опытный образец самолета "Ту-160М2" во время выкатки на Казанском авиационном заводе имени С.П. Горбунова. 16 ноября 2017.

Модернизированный бомбардировщик Ту-160М будет оснащен самой совершенной системой противовоздушной обороны. Мощность самолета заключена в двух гигантских оружейных камерах, которые могут нести стратегические крылатые ракеты, управляемые ракеты малого радиуса действия и ядерные бомбы. Недавно Соединенные Штаты были всерьез встревожены полетом бомбардировщиков в Венесуэлу.

- Модернизированный бомбардировщик Туполев-160М будет оснащен самой совершенной системой противовоздушной обороны, надежной системой защиты от помех и уникальным оружием.

- Первые модернизированные стратегические бомбардировщики Туполев-160М поставят в российскую армию к 2021 году. Об этом на прошлой неделе сообщил министр обороны России Сергей Шойгу.

"Проект по созданию модернизированных самолетов Ту-160М выполнен точно в срок. У первого самолета этого типа не будет конкурентов во всем мире, к 2021 году он будет включен в состав российской армии", - об этом заявил секретарь Шойгу на пресс-конференции в Казани.

"Самолет будет оснащен самой совершенной системой защиты, надежной системой защиты от помех и уникальным оружием. Эти усовершенствования помогут новому российскому бомбардировщику значительно повысить боеспособность с использованием как обычного, так и ядерного оружия. Самолет будет оснащен двигателем НК-32, что позволит значительно увеличить дальность и время полета", - заявил Шойгу.

Ту-160 "Блэкджек" - самый большой и мощный сверхзвуковой военный самолет в истории, а также самый тяжелый бомбардировщик в мире с максимальным взлетным весом среди других моделей. ВВС России называют Ту-160 "Белым лебедем".

Ту-160 - универсальная модель сверхзвукового бомбардировщика, предназначенная для выполнения различных задач.

На первый взгляд стратегический бомбардировщик Ту-160 "Блэкджек" напоминает самолет ВВС США B-1B "Лансер" (B-1B Lancer). Тем не менее, летные характеристики Ту-160 "Блэкджек" значительно отличаются от B-1B Lancer. Ту-160 может вести боевые действия, проникать на низких уровнях и развивать скорость 1,9 Маха (примерно 2018 км/ч).

Мощность Ту-160 заключена в двух гигантских оружейных камерах, которые могут нести стратегические крылатые ракеты, управляемые ракеты малого радиуса действия, ядерные бомбы, обычные бомбы, торпеды и мины с максимальным весом 40 тонн. Бомбардировщик может выполнять дальние операции, так как может заправляться прямо во время полета специализированными самолетами Ил-78 или ЗМС-2.

Недавно Соединенные Штаты выразили недовольство: два российских стратегических бомбардировщика Ту-160 совершили полет в Венесуэлу. Российский флот преследовали норвежские истребители F-16. Полет российских военных самолетов в Венесуэлу также встретил неожиданную реакцию госсекретаря США Майкла Помпео.

Помпео удивил Москву, раскритиковав полет российских военных самолетов в Венесуэлу. По его мнению, это акт злоупотребления государственными средствами. Россия гневно отреагировала на заявления госсекретаря США.

Это не первый случай, когда российские бомбардировщики Ту-160 (также называемые НАТО "Блэкджек") были замечены в Венесуэле. Подобные полеты самолеты совершили в 2008 и 2013 годах.

Киет Линь (Kit Linh)

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