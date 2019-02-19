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19.02.2019
bmpd.livejournal.com

ВВС Судана рассматривают возможность закупки истребителей Су-30/35

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Как сообщает Alan Warnes в статье "IDEX 2019: Sudan adapts to Western allies over Yemen", опубликованной ресурсом Shephardmedia, ВВС Судана оснащают ответчиками западного производство фронтовые бомбардировщики Су-24М, с целью взаимодействовать с самолетами антихуситской коалиции.

По словам главкома ВВС Судана генерал-лейтенанта Salah Eldin Abdelkhaliq Saeed, в ВВС Судана имеют четыре Су-24М, которые базируются на саудовской авиабазе Хамис Мушайт, и после установки ответчиков эти самолеты смогут взаимодействовать с зарубежной авиационной техников, включая самолеты ДРЛОиУ. Судан участвует в коалиции с марта 2015 года, и кроме самолетов, Судан отправил в Йемен и сухопутные войска.

Фронтовой бомбардировщик Су-24М ВВС Судана в Саудовской Аравии, 2015 год (с) Facebook via secretdifa3.net

По словам главкома, Су-24М используются для разведки, ежедневный налет составляет до 10 часов с целью мониторинга неназванного сектора. Изображение передается при помощи системы обмены данными, которая установлена на все самолеты ВВС Судана. С целью отработки взаимодействия, ВВС Судана и Саудовской Аравии приняли участие в учениях "Blue Shield", проходивших в апреле 2017 года. В них приняло участие 450 военнослужащих ВВС, истребители МиГ-29, бомбардировщики Су-24М, штурмовики Су-25 и вертолеты Ми-17. Саудовскую Аравию представляли 250 военнослужащих, истребители F-15S и Typhoon

Главком заявил, что они многому научились, были изменены правила ведения воздушного боя и пересмотрены все доктрины, с целью их соответствия современным угрозам. ВВС Судана также тренировались в непосредственной поддержке войск, изучали тактику снижения побочного ущерба, которая привела к закупке высокоточного вооружения. В ходе разведывательных полетов персонал ВВС изучал вопросы анализа целей и становился элементом всей иерархии, направленной на уничтожение цели.

Он также подтвердил, что ВВС Судана эксплуатируют китайские БЛА СН-3Ю по его словам, у суданцев не было выбора из-за санкций. Китайские БЛА не самые совершенные, но китайцы попытались помочь Судану. В прошлом году было также получено шесть учебно-боевых самолетов FTC-2000.

По его словам, Судан рассматривает возможность закупки истребителей Су-30/35, но все зависит от состояния бюджета. Судан хотел бы работать с Западом, но не может этого делать из-за санкций.

Суданский авиастроительный завод SAFAT Aviation Complex производит вертолеты SAFAT-02 и учебно-тренировочные самолеты (УТС) SAFAT-03. Три УТС уже поставлены в Академию ВВС, и они будут заменять УТС Nanchang PT-6. Вертолеты SAFAT-02 на вооружение еще не поступали, но ВВС планируют закупить 15 единиц для замены вертолетов Ми-2.

18.02.2019
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Страны
Йемен
Китай
Саудовская Аравия
Судан
Продукция
F-15
Ми-17
МиГ-29
Су-24
Су-24М
Су-25
Проекты
БПЛА
Военные учения
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