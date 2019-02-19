Солдаты армии Мали обстреляли колонну немецких военных

Немецкие информагентства передают сообщения о вооружённом инциденте с участием военнослужащих контингента бундесвера на территории Мали. Напомним, что немецкие военнослужащие присутствуют в Мали в рамках миротворческой миссии ООН.

Источник изображения: пресс-служба бундесвера

В сообщениях говорится о том, что армейская колонна немецкого контингента была обстреляна. При этом утверждается, что огонь по немецким солдатам был открыт военнослужащими одного из подразделений армии Мали.

Немецкие солдаты открыли ответный огонь, и это привело к тяжёлому ранению военнослужащего армии Мали.

Как сообщается в СМИ Германии, инцидент произошёл в минувшую субботу (16 февраля) вечером. Перестрелка была начата примерно в 50 км от населённого пункта Гао, где располагается миссия бундесвера. И немцы, и малийцы, которые должны сотрудничать в борьбе с терроризмом в Африке, применили друг по другу стрелковое оружие – штурмовые винтовки.

Инцидент квалифицирован как "опасное происшествие". Известно о том, что обстрел немецкой колонны был осуществлён в том момент, когда солдаты бундесвера отправились на поиски бронемашины бельгийских вооружённых сил. К тому моменту экипаж перестал выходить на связь.

Представитель пресс-службы бундесвера:

Мы пока не можем подтвердить, был ли солдат ВС Мали ранен немецкими военнослужащими. Инцидент сейчас расследуется.

Напомним, что в составе ооновского миротворческого контингента в Мали помимо немецких и бельгийских военнослужащих состоят и военнослужащие других стран НАТО, включая Латвию, Францию и др.