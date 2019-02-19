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19.02.2019
Интерфакс-АВН

КНДР на пороге исторических перемен - партийная газета

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Для первой встречи лидеров КНДР Ким Чен Ына и США Дональда Трампа был важен уже сам факт этой встречи. Фото Reuters
Для первой встречи лидеров КНДР Ким Чен Ына и США Дональда Трампа был важен уже сам факт этой встречи. Фото Reuters.

Пекин. 18 февраля. ИНТЕРФАКС - В настоящее время Северная Корея переживает серьезный поворотный момент в своей истории, сообщила орган ЦК Трудовой партии Кореи газета "Нодон синмун".

"Наша страна стоит перед серьезным поворотным моментом в своей истории", - говорится в редакционной статье.

В ней отмечается, что "в такой решающий момент следует сконцентрировать усилия, чтобы быстрее двигаться к поиску высокой цели".

Газета призывает направить усилия на активизацию экономического развития, чтобы "каждый и все производимые нами продукты шли на благо процветания нашей страны".

как отмечают наблюдатели, публикация приурочена к предстоящей встрече лидера КНДР Ким Чен Ына и президента США Дональда Трампа в Ханое 27-28 февраля.

18.02.2019
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принадлежат Интерфакс-АВН
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Страны
Вьетнам
Китай
КНДР
США
Персоны
Ким Чен Ын
Трамп Дональд
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