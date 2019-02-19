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19.02.2019
Известия.ru

Армения собралась приобрести у России 12 истребителей Су-30СМ

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Су-30СМ
Су-30СМ.
Источник изображения: Минобороны РФ

Армения намерена закупить у России 12 истребителей Су-30СМ. Об этом заявил пресс-секретарь минобороны республики Арцрун Ованнисян на выставке вооружений IDEX-2019 в Абу-Даби 18 февраля.

По словам главы ведомства Давида Тонояна, в конце 2019 – начале 2020 года Ереван получит от Москвы четыре таких самолета. 

"Всё будет зависеть от того, насколько быстро сможет быть готова данная продукция — там существуют вопросы импортозамещения и так далее", — цитирует Тонояна агентство "РИА Новости".

Переговоры о поставках продолжаются в рамках выделенного Москвой в 2017 году кредита в $100 млн, после реализации которого Ереван может получить еще один кредит, добавил Тоноян.

Возможность выделения Россией еще $100 млн на военные нужды Армении глава ведомства допускал в начале сентября 2018 года, не называя при этом виды вооружений, которые Ереван планирует закупить.

Международная выставка вооружений IDEX-2019 проходит в Абу-Даби с 17 по 21 февраля.

Су-30СМ — российский многоцелевой истребитель четвертого поколения. Двухместный самолет предназначен для ведения разведки и поражения воздушных, наземных и наводных целей как в светлое, так и в темное время суток, в том числе в сложных метеоусловиях.

 

18.02.2019
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Кредитование
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Армения
ОАЭ
Россия
Продукция
Су-30
Проекты
2020-й год
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"Намоленный" салон
1 комментарий
№1
19.02.2019 04:40
Хитрые ереване решили организовать свой Хмеймим под крылом нашей АБ, завезут вагоны пятисоток чугуняк, перед этим израильские антиРЛС выпросят производства Индии и малыми силами раздолбают мощную сухопутную группировку бакинцев(возможны услуги ЧВК всей эскадрильей в Сирии и Ираке).
Трамповцы во всю раздули кадило против китайцев в Киргизии и Великой степи за чморение миллиона уйгуров в лагерях, в этом районе ждать надо антииранские трения.
А вообще за 12 Су-30СМ Еревану респект
-1
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