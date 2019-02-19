Первый в России электросамолет планируют поднять в воздух в 2020 году

МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Полёт первого в России лайнера с электродвигателем планируется осуществить в 2020 году, сообщили РИА Новости в пресс-службе Фонда перспективных исследований (ФПИ).

"Демонстратор гибридной силовой установки с электрическим двигателем на основе высокотемпературной сверхпроводимости планируется испытать на летающей лаборатории. Разработанные для него технологии могут быть использованы при создании различных летательных аппаратов, в том числе многороторных", – говорится в релизе.

В Москве на базе Центрального института авиационного моторостроения (ЦИАМ) уже прошли демонстрационные испытания электрического двигателя на высокотемпературных сверхпроводниках (ВТСП) мощностью 500 кВт.

"Повышения удельной мощности двигателя планируется достичь за счет использования в его конструкции ВТСП-материалов второго поколения, охлаждаемых жидким азотом", – рассказали в ФПИ.

При этом главная особенность сверхпроводников – значительное снижение, вплоть до практически полного отсутствия, электрического сопротивления.

Использование ВТСП также позволит снизить массогабаритные характеристики электрических машин и гибридных силовых установок на их основе, уточнили в фонде.

ВТСП-электродвигатели могут найти применение в электрических или гибридных силовых установках самолетов местных воздушных линий, перспективных винтокрылых летательных аппаратов и аэротакси с вертикальным взлетом и посадкой, считают разработчики.