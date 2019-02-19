Войти
19.02.2019
РИА Новости

Первый в России электросамолет планируют поднять в воздух в 2020 году

634
0
0
БЛА «ЦИАМ-рекорд»
Демонстратор БЛА «ЦИАМ-рекорд».
Источник изображения: www.ciam.ru

МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Полёт первого в России лайнера с электродвигателем планируется осуществить в 2020 году, сообщили РИА Новости в пресс-службе Фонда перспективных исследований (ФПИ).

"Демонстратор гибридной силовой установки с электрическим двигателем на основе высокотемпературной сверхпроводимости планируется испытать на летающей лаборатории. Разработанные для него технологии могут быть использованы при создании различных летательных аппаратов, в том числе многороторных", – говорится в релизе.

В Москве на базе Центрального института авиационного моторостроения (ЦИАМ) уже прошли демонстрационные испытания электрического двигателя на высокотемпературных сверхпроводниках (ВТСП) мощностью 500 кВт.

"Повышения удельной мощности двигателя планируется достичь за счет использования в его конструкции ВТСП-материалов второго поколения, охлаждаемых жидким азотом", – рассказали в ФПИ.

При этом главная особенность сверхпроводников – значительное снижение, вплоть до практически полного отсутствия, электрического сопротивления.

Использование ВТСП также позволит снизить массогабаритные характеристики электрических машин и гибридных силовых установок на их основе, уточнили в фонде.

ВТСП-электродвигатели могут найти применение в электрических или гибридных силовых установках самолетов местных воздушных линий, перспективных винтокрылых летательных аппаратов и аэротакси с вертикальным взлетом и посадкой, считают разработчики.

18.02.2019
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
ФПИ
ЦИАМ им. Баранова
Проекты
2020-й год
Электрический самолёт
Похожие новости
03.12.2018
Сможет ли искусственный интеллект заменить пилота
17.10.2018
Михаил Гордин: появление гиперзвуковых лайнеров возможно к 50-м годам
31.07.2017
"Карбоновые призраки": углепластик скроет самолеты ВКС России от радаров
13.03.2015
Как сберечь тишину?
18.11.2014
На обочине нечеловеческого прогресса
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 19.02 17:54
  • 70
Apple and IBM CEOs join Trump's advisory board to make sure AI doesn't kill jobs
  • 19.02 17:34
  • 9
Получит ли МС-21 отечественные композиты: борьба за будущее гражданской авиации РФ
  • 19.02 17:18
  • 13
Отечественная микроэлектроника получит дополнительную поддержку - Медведев
  • 19.02 16:02
  • 79
На "Абрамсы" с "Трофи" в Европе Россия ответит Т-72Б3 с КАЗ Т09-А6
  • 19.02 14:32
  • 10
Беспилотник-смертник: "Калашников" показал миру новинку
  • 19.02 14:02
  • 2
ОАЭ заключили контракт с Россией на покупку ПТРК "Корнет-Э"
  • 19.02 13:55
  • 2
В РФ назвали условия заключения глобального соглашения о РСМД
  • 19.02 13:23
  • 1
Полицию в будущем оснастят очками, выявляющими в толпе преступников
  • 19.02 12:26
  • 7
Россия еще не утвердила список бартерных товаров за покупку Индонезией 11 истребителей Су-35
  • 19.02 11:56
  • 1
В США оценили "смертоносный" российский танк Т-90МС
  • 19.02 11:28
  • 2
В КНР заявили о серийном производстве двигателей с управляемым вектором тяги
  • 19.02 11:27
  • 1
ВВС Италии получают еще четыре самолета М-346
  • 19.02 10:39
  • 2
"Обрезали под ноль": кто убивает научный космос
  • 19.02 10:31
  • 1
Система управления военной полицией изменится с 1 марта - генерал Ивановский
  • 19.02 09:08
  • 3
Культурные кадры: за досуг солдат ответят политруки